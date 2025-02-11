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洛檢察長調查…野火後逾900起哄抬物價投訴

編譯陳盈霖／綜合報導
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南加州野火導致成千上萬人流離失所，洛市檢察長辦公室積極調查災後哄抬物價行為。（NBC）
南加州野火導致成千上萬人流離失所，洛市檢察長辦公室積極調查災後哄抬物價行為。（NBC）

巴沙迪那星報報導，今年初發生寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）野火，導致成千上萬人無家可歸，洛市檢察長（LA City Attorney）索托（Hydee Feldstein Soto）積極調查災後哄抬物價相關投訴，將超過900起投訴工作分配給辦公室各部門。

「我們不得不調配其他地方資源」索托表示，「我們公權力部門、刑事部門及執行部門工作人員，有的在聯邦緊急事務管理局（FEMA）災後復原中心設站處理，有的接聽投訴電話，確保所有投訴都可被調查且評估。」她的辦公室約有千名員工，包括數百名律師。

該市首席法律官員表示，他們最大一起相關投訴案件，是2月3日對總部位於紐約的高端公寓出租商，Blueground US Inc.公司提起的訴訟，該公司成立於2013年。

索托辦公室在起訴書中指出，這家位於紐約的出租商在1月7日艾塔迪那（Altadena）野火爆發後，無視加州州長紐森（Gavin Newsom）發布價格哄抬緊急令，將租金提高超過規定的10%。

「當我們調查該公司時，發現他們在1月7日至1月14日期間，幾乎全面將租金調漲超過10%，從20%到50%以上」索托說「這看起來並非意外。」一套位於洛杉磯市中心公寓，月租在去年12月31日為2000美元，今年1月7日漲價56%至3120美元。1月10日降價至2730美元，但仍比緊急狀態前價格上漲36.5%。

訴訟中，洛市檢察長還列出從威尼斯（Venice）和聖塔蒙尼卡（Santa Monica）到伍蘭岡（Woodland Hills）及洛杉磯市中心的十幾處違反反哄抬價格法的物業。

索托辦公室對該公司提起民事執法行動，而非刑事訴訟，因這種方式「同樣有效，並能更快解決不當行為，確保遵守規定並遏止他人效法」。

若罪名成立，該公司每次違反反哄抬價格法將被罰款2500美元，根據短租的「每日、每周或每月」計算，總罰款可能超過10萬美元。索托說，「若他們與我抗爭，直到5月或6月，我會尋求初步禁令，阻止他們收取過高費用，並要求向受害者支付賠償金。這三個月內的每一筆違規租金支付，至少都將被罰款2500美元。」

據悉，這項指控來自一個租戶權益團體，但索托拒絕透露團體細節。Blueground在Zillow、Westside Rentals和Airbnb這樣的租賃網站公「靈活租賃，從一個月到一年或更長」。

租金 洛杉磯 加州

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