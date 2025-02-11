向高速公路丟物品 示威者被控重罪 恐7年監禁

示威者被指控重罪，因向高速公路上的汽車投擲書籍等物品。（KTLA5電視台畫面）

當局10日宣布，在此前的洛杉磯 移民抗議活動中，一名示威者被指控犯有重罪，因為此人向高速公路上的汽車投擲書籍等物品。這種行為已經超越法律允許的範圍，並可能危及他人生命。據悉，罪名若成立，嫌犯恐面臨7年以上監禁。

據KTLA5電視台報導，這起事件發生在3日上午11時左右，當時抗議者走上101號高速公路上方Spring Street附近的一座天橋，示威者抗議川普 總統打擊非法移民 的舉措。

現年42歲的洛杉磯居民Martin Richard Torres也在遊行隊伍當中，他被指控故意向高速公路上的汽車投擲書籍等物品，意圖傷人。據報導，至少有一輛汽車因此被撞，但損壞程度尚不清楚。

對於此案，洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）指出，每個人都有權利表達自己的觀點並進行和平抗議，這是民主基礎。但當人們越界並發展成為危及生命的犯罪行為時，就會被依法起訴。

Torres被指控一項重罪，即向車輛或車內人員投擲物品，意圖造成重大身體傷害；以及另外一項重罪，塗鴉造成價值超過400美元的破壞。檢察長辦公室還表示，Torres曾被判犯有嚴重或暴力重罪。如果指控罪名成立，嫌犯Torres將面臨7年4個月的監禁，他的保釋金定為77萬5000美元。

霍克曼認為，人們向繁忙的高速公路丟物品並不是抗議行為， 這是一種魯莽且危險的犯罪行為，可能會嚴重傷害甚至殺死無辜的人，「如果你認為可以向迎面而來的車輛扔書表示抗議，那你就錯了。」