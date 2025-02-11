台藝術家蘇予昕「掘地覓天」 橙縣藝術博物館北美首展

出身台灣花蓮的蘇予昕首次於歐美舉辦個展。（OCMA提供、藝術家蘇予昕著作）

由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院與加州橙縣 藝術博物館 （Orange County Museum of Art）聯合主辦的「蘇予昕：掘地覓天」（Searching the Sky for Gold）展覽，即日起至5月25日，展出台灣藝術家蘇予昕28件作品。

塵冠（聖海倫火山）就地取材於黑曜岩描繪華盛頓州火山景觀。（OCMA提供、藝術家蘇予昕作品）

蘇予昕是台灣備受矚目的新生代藝術家，2016年獲英國倫敦斯萊德美術學院碩士學位，作品曾於倫敦、杜拜、上海等地展出，亦參與2018年臺灣「亞洲藝術雙年展」。她擅長以多種材質自製顏料，透過大氣、地質與色彩的探索，創作出具象雕塑。此次展覽，蘇予昕取材自加州海岸線、猶他州地下礦脈、夏威夷火山島等地質特徵，將無形的自然現象轉化為具體藝術作品，帶領觀眾重新理解色彩的起源、功能與潛能。

近水之地（東台灣臨海道路）已由橙縣藝術博物館永久典藏。（OCMA提供、藝術家蘇予昕作品）

本次展覽作品「近水之地（東台灣臨海道路）」已被橙縣藝術博物館納入永久典藏，該作以土壤、海螺殼、色澱、雌黃、紫頁岩、赭石、鈦白粉等媒材，再現台灣東部斷層海岸的壯麗景象，反映藝術家出身花蓮的生命經驗。

黑暗之心（地下火，猶他州）以雄黃、雌黃等16種顏料呈現猶他州地下礦脈景觀。（OCMA提供、藝術家蘇予昕作品）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處臺灣書院主任簡德源表示，橙縣藝術博物館由13位女性創立，向來重視女性藝術家，展覽也為雙方首次合作推出台灣藝術家個展，展出蘇予昕以跨太平洋風景為主題的創作，相信將促進更多文化交流。館長Heidi Zuckerman則表示，蘇予昕的創作過程令人著迷，以自製顏料創造流動景觀，既創新又具啟發性，呈現塑造世界的各種動態與現象。

展覽詳情請參閱博物館官網：https://ocma.art/exhibitions/su-yu-xin-searching-the-sky-for-gold/。