我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最美小龍女58歲了 李若彤近照宛如少女 自爆到墳場發呆

洛杉磯大規模掃蕩無證客 可能在2月底展開

加州企業家聯盟、南海岸購物中心 蛇年聯誼探商機

記者張宏╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼，現場匯聚了來自中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼，現場匯聚了來自中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）

加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家，其中包括知名慈善企業家靳羽西。大家齊聚一堂慶祝新年，探討商機和拓展人脈。

南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊...
南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是Frederic Golchan、羽西、陳慧碧和Brian Chu...
從左至右依次是Frederic Golchan、羽西、陳慧碧和Brian Chuan。（記者張宏／攝影）

在南海岸購物中心6日張燈結彩，在巨大的蛇年裝飾下，響起古箏演奏家荷蓓蓓和琵琶演奏家劉玉的樂聲，來自各地的華人和不同族裔的企業家在這裡慶祝春節。南海岸中心市場總監Brian Chuan表示，慶祝春節，南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布，財富不斷湧現，寓意財源滾滾。

加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企...
加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）
靳羽西（中）一身紅衣到場和大家一起慶祝節日。（記者張宏／攝影）
靳羽西（中）一身紅衣到場和大家一起慶祝節日。（記者張宏／攝影）
淘租公創辦人Maggie Tseng（左）和南華聯主席張勇合影。（記者張宏／攝影...
淘租公創辦人Maggie Tseng（左）和南華聯主席張勇合影。（記者張宏／攝影）
南加華聯基金會主席郭頌（左）和友人合影。（記者張宏／攝影）
南加華聯基金會主席郭頌（左）和友人合影。（記者張宏／攝影）
現場節日氣氛濃郁，書法寫福字和春聯。（記者張宏／攝影）
現場節日氣氛濃郁，書法寫福字和春聯。（記者張宏／攝影）

加州企業家聯盟主席陳慧碧主持新春聯誼會，她表示，聯盟是由志同道合的成功企業家共同發起的非營利組織，致力於構建一個高質量的商業交流與合作平台。

活動匯集南海岸中心業主第三代Riley Grant、製片人靳羽西、好萊塢上海電影節大使Frederic Golchan、南華聯主席張勇、南加華聯基金會主席郭頌夫婦、淘租公創辦人Maggie Tseng和總經理Kim Song 、奉商總會主席朱俊英等各界代表出席。

加州 春節 南加

上一則

奇諾岡華協迎新春園遊會 社區同樂

下一則

聖瑪利諾園遊會 南加熱鬧慶新年

延伸閱讀

她是無證移民 但創建公司、年薪6位數 只因這個決定

她是無證移民 但創建公司、年薪6位數 只因這個決定
川普喊對台晶片課關稅 加州共和黨主席：是談判手段

川普喊對台晶片課關稅 加州共和黨主席：是談判手段
假釋官配合ICE設套 無證客出門就被逮

假釋官配合ICE設套 無證客出門就被逮
美國現象／加州獨立？民調：逾6成加州人點頭

美國現象／加州獨立？民調：逾6成加州人點頭
美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量

美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量
前加州眾議員羅達倫 渉嫌違反競選財務法

前加州眾議員羅達倫 渉嫌違反競選財務法

熱門新聞

2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28
南加一名華人女性走線客日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭乘飛往紐約時被捕，圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

2025-02-03 20:36
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年收60萬當「月光族」財務危機背後原因...

2025-02-04 01:18

超人氣

更多 >
封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船
川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這2字
馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心