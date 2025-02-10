加州企業家聯盟、南海岸購物中心 蛇年聯誼探商機

加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼，現場匯聚了來自中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影）

加州 企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家，其中包括知名慈善企業家靳羽西。大家齊聚一堂慶祝新年，探討商機和拓展人脈。

南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布。（記者張宏／攝影） 從左至右依次是Frederic Golchan、羽西、陳慧碧和Brian Chuan。（記者張宏／攝影）

在南海岸購物中心6日張燈結彩，在巨大的蛇年裝飾下，響起古箏演奏家荷蓓蓓和琵琶演奏家劉玉的樂聲，來自各地的華人和不同族裔的企業家在這裡慶祝春節 。南海岸中心市場總監Brian Chuan表示，慶祝春節，南海岸今年打造蛇年珠寶閣，一條青蛇盤據在搖錢樹上，樹上裝飾著金色和紅色紅包，旁邊有一條閃閃發光的金幣瀑布，財富不斷湧現，寓意財源滾滾。

加州企業家聯盟與南海岸購物中心6日舉辦蛇年新春聯誼活動，現場匯聚來自中韓歐各地企業家。（記者張宏／攝影） 靳羽西（中）一身紅衣到場和大家一起慶祝節日。（記者張宏／攝影） 淘租公創辦人Maggie Tseng（左）和南華聯主席張勇合影。（記者張宏／攝影） 南加華聯基金會主席郭頌（左）和友人合影。（記者張宏／攝影） 現場節日氣氛濃郁，書法寫福字和春聯。（記者張宏／攝影）

加州企業家聯盟主席陳慧碧主持新春聯誼會，她表示，聯盟是由志同道合的成功企業家共同發起的非營利組織，致力於構建一個高質量的商業交流與合作平台。

活動匯集南海岸中心業主第三代Riley Grant、製片人靳羽西、好萊塢上海電影節大使Frederic Golchan、南華聯主席張勇、南加 華聯基金會主席郭頌夫婦、淘租公創辦人Maggie Tseng和總經理Kim Song 、奉商總會主席朱俊英等各界代表出席。