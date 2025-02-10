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平均年齡逾65歲 鑽石吧長青舞龍隊 勇奪「紅包冠軍」

記者楊青╱鑽石吧報導
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鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬精神驚艷社區。（記者楊青╱攝影）
鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬精神驚艷社區。（記者楊青╱攝影）

鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬精神驚艷社區。

這支由鑽石吧長青會各班會員組成的年長者舞龍隊，十多位團員平均年齡超過65歲，一條金粉色的長龍，一班精神抖擻的長輩，每到一處都帶去歡聲笑語，獲得滿堂喝彩，他們上周在超過400人參加的長青會農曆新年和元宵節團聚上，獲得最多的紅包鼓勵，成為當天20多支表演團隊中的「紅包冠軍」。

年過七旬的長青會園藝班老師「花哥」許希聖擔任龍隊隊長，他說，長青舞龍隊七年前成立，表演舞臺不限於長青會的大型活動，比如今年農曆新年期間西來寺的燈會、聖蓋博谷華人社區的元宵燈會等大型活動，他們都會受邀參加。花哥表示，舞龍隊的隊員非常活躍，大家的參與興致高昂，所以每次表演的隊員都不太一樣。他說，別看隊員們年紀大，但大家的領悟力都很強，相互協調很好，每次活動訓練兩次就可以上台表演，而且每次都表現出色，獲得很多掌聲。

鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬...
鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬精神驚艷社區。（記者楊青╱攝影）
鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬...
鑽石吧長青會一班年長者組成的長青舞龍隊，在農曆新年的多場大型活動中頻頻亮相，龍馬精神驚艷社區。（記者楊青╱攝影）

舞龍陣仗大，從龍頭到龍尾至少要十個人跑龍，還有兩至四個人敲鑼打鼓，此外還有「老背少」和「大頭佛」助陣，加上領頭的龍珠，全部將近20人。花哥表示，別看舞龍運動量不小，其實蠻適合中老年人，全場四至五分鐘的表演，基本是平地轉圈，沒有太多激烈動作，但需要彼此較好的配合。他自己從50多歲開始組織舞龍隊，至今15年，演出了280多場，現在年過七旬，幾乎每場都擔任「龍珠」角色，要帶領整條長龍起舞、穿越，但依然感覺輕而易舉。

長青舞龍隊成為社區年長者生活的精神榜樣。花哥表示，其實年長者有很多方法可以讓自己的晚年充滿喜樂，每天都幸福滿滿，比如他義務任教了20年的長青會園藝班，每月三小時的園藝課幾乎座無虛席，不少年長者從園藝小白變成了園藝達人，大家一起交流前庭後院種植花草蔬果的田園經驗，日子過得充實而有趣。

長青會園藝班班長Tina Tu說，她正是在疫情期間「從一張白紙變成了園藝迷」，以前從來不愛和泥土打交道，但現在有空就泡在自家後院撫花弄草，種菜種果，每年都收穫自己種植的各種瓜果，享受田園生活，非常開心。

鑽石吧 疫情 聖蓋博

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