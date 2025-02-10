槍手深夜瘋狂掃射人群 洛城超級豪宅1死5傷

槍手與他人發生爭執，隨後向人群開槍瘋狂掃射。(KTLA5)

洛杉磯 聖費南度谷(San Fernando Valley)一幢「超級豪宅」，9日淩晨發生槍擊 案，槍手對人群瘋狂掃射，造成一名青少年死亡、五人受傷。據悉，當時有兩、三百人聚集在室內參加派對，案發地被列為「洛杉磯新建超級豪宅」，每晚房價 2100美元。

據KTLA 5電視台報導，洛杉磯市警局（LAPD）稱，槍擊案發生在9日淩晨1時30分，地點位伍蘭岡(Woodland Hills)Winnetka Avenue 5900號街區。警方接到這起槍案的多個報警電話，立即趕到案發現場。

警官Guy Golan表示，當時約有200至300名派對參與者，他們發生糾紛，導致多次開槍。目擊者稱，槍手與他人發生爭執並被送出豪宅，隨後他開始向外面的人群瘋狂掃射。

被槍擊中的被害人，包括一名16歲少年，他當場死亡。警局進一步資訊表明，還有其他五名西裔受害者，分別為19歲、21歲、25歲、以及兩名34歲男子。五人均被送往附近醫院搶救，目前情況穩定。現場視頻顯示，槍擊事件發生後，參加派對的人群從房中跑出聚集在街上，有人出現在救護車後方。

發生槍案的豪宅，位於Hatteras street和Oxnard street之間山坡上一條車道盡頭，這裡經常舉辦各種派對和活動，但警方並不認為這個豪宅是「問題地點」。Golan警官補充，案發當晚舉行的活動，是「傳單派對」（flyer party），「以前可能通過電台宣傳舉辦過幾次，但沒有像這次一樣（發生暴力案）。」