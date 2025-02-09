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南加內陸棕櫚泉國際機場 22億擴建案啟動

棕櫚泉訊
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棕櫚泉國際機場。（PSP官網截圖）
棕櫚泉國際機場。（PSP官網截圖）

南加內陸棕櫚泉國際機場（Palm Springs International Airport）啟動總投資額逾22億美元的擴建計畫，應對快速增長的航空旅運需求，提升乘客體驗。該計畫最近獲得棕櫚泉市議會批准，未來將分兩個階段實施，預計2030年初期完工。

棕櫚泉國際機場擁有獨特的中世紀現代建築風格與通透開放的設計，自1966年啟用以來，一直是這棕櫚泉市的地標。市議會1月23日批准的機場總體規畫，目的是保留機場的獨有特色，同時增添新設施，並將年均旅客吞吐量提升至原來的兩倍。市長Ron deHarte表示，機場現代化改造不僅是提升基礎設施，更是為旅客打造一種獨特的體驗，展現棕櫚泉的魅力與熱情好客，並支持當地經濟與旅遊業的持續成長。

據市府提供資訊，機場擴建計畫重點的第一階段，包括登機閘口數量由18個增至32個、新增北側候機廳、擴建行李提取區、興建租車中心、設立聯邦檢查站，以支持國際航線拓展；第二階段增建南側候機廳，興建租車存放設施，改善飛行場地基礎設施。

棕櫚泉的旅遊業每年為內陸帝國（Inland Empire）科齊拉谷帶來約90億美元的經濟收益，機場年吞吐量已從初期設計的150萬人倍增至320萬人（2023-2024年），並預計於2042年再翻一倍達到640萬人，這與該地區的人口增長與旅遊業發展密切相關。

棕櫚泉國際機場位於加州內陸河濱縣科齊拉谷，擁有便捷的地理位置和獨特的開放式設計，每年服務數百萬名旅客。目前，機場當局正評估私人融資、聯邦補助或發行公債等多種資金來源。未來一年半內將進行環境影響分析，並計畫於2027年或2028年開始動工，擴建後的航站樓預計於2030年代初期投入使用。

棕櫚泉 租車 加州

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