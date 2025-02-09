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南加69歲亞裔看護強暴93歲老婦 被控4項重罪 可判75年

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

爾灣男網路詐財5000萬 判刑87月

編譯胡立宗／綜合報導

橙縣爾灣59歲的Allen Giltman（G男）在2012年至2020年間，與同夥透過網路詐騙不法獲利5000萬美元，聯邦司法部近日宣布，他的刑期定為七年又三個月，即87個月。

另外，他因為在2020年下令竄改財報，故在刑滿釋放後，還得接受保護管束三年。聯邦調查局(FBI)在2021年7月開始調查然後逮人，G男則在2022年1月認罪。

G男一夥的犯案手法是，建立150個詐騙網站，向Google與Microsoft Bing買下「存款憑證最佳／最高報酬」（best/highest CD rates）的關鍵字詞廣告，以提高網站曝光率，引誘70人上當。

這些網站一律謊稱是正派經營的金融機構，並且存款憑證（certificates of deposit，也稱為定期存款）的投資報酬率遠高於一般投資工具，受害者因此貿然匯款到國外銀行，包括俄羅斯、喬治亞、香港、土耳其，但是從未收到所謂的存款憑證。

各網站的聯絡人都是G男，顧客可以以電話或電郵聯絡，他則偽裝成聯邦金融管理局（Financial Industry Regulatory Authority ）許可的證券經理人並受雇於某某金融機構，G男再以話術誘騙受害人填寫申購單，然後匯款購買不存在的存款憑證。

司法部指出，G男與同夥在犯案過程期間，不斷以各種手法隱藏真實身分，包括能更換實體網路位置的虛擬私人網路（VPN)、預付卡電話號碼、加密的通訊軟體、以禮物卡登記網站等，並偽造水單，掩飾帳戶出現大量大額匯款的情況。

司法部 投資 香港

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