洛縣檢察長宣布 嚴打人販性交易

洛杉磯縣檢察長霍克曼宣布將嚴厲打擊人口販賣犯罪，接受世界日報專訪，向華人社區說明這項行動計畫的內容。（記者劉子為╱攝影）

洛杉磯 縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）及司法界，近日將宣布嚴厲打擊人口販賣犯罪，已對三名涉嫌性交易及拉皮條的嫌疑人提起重罪指控。世界日報記者7日受邀與檢察長進行一對一專訪，藉此機會加強檢察官辦公室與華語社區的聯繫，並了解其針對人口販賣犯罪所採取的行動、面臨的挑戰及未來的打擊策略。

以下是專訪問答紀要．

問：請說明洛杉磯縣檢察署在打擊人口販賣方面採取的行動。

答：近期，我們參與了名為「奪回與重建」（Reclaim and Rebuild）的全州性行動，這次行動共有100多個執法機構參與，逮捕超過500人，並解救100多名受害者。在洛杉磯縣逮捕230多人，這些人包括皮條客、人販子，及涉案的性工作者。人販的主要目標是脆弱的群體，比如來自寄養系統或無家可歸的年輕女孩和男孩。我們的目標是解救這些受害者，並讓人販受到法律的嚴厲懲罰。

洛杉磯縣是美國人口販賣的重災區，涉及數十億美元的贓款。近年來，一些人口販子肆無忌憚，將年輕女性或男性公然擺在街頭，穿著暴露，等待車輛或嫖客來接洽，我們正在努力消除這種現象。

問：洛縣的華人社區是否也有涉及人口販賣的案例？

答：人口販賣的受害者來自不同的種族和民族背景。我們處理過一些涉及亞裔案件，包括華裔、韓裔、泰裔、印度裔等的案件，但我們的系統並不會具體按照國籍分類。洛杉磯的某些區域，如菲格羅亞街（Figueroa Street）和韓國城，長期以來都是人口販賣的重災區。

問：一些受害者比如未成年或無證移民 ，會害怕報案帶來的後果（比如名譽受損、被遣返）。檢察署有哪些措施來保障他們的安全？

答：我們鼓勵所有人放心來報案，包括無證移民。我們將視他們為受害者，而不是犯罪嫌疑人，不會對他們落井下石。我們的重點是打擊人販，保護受害者。如果他們願意協助我們，還可以申請特殊簽證保護他們。在處理未成年人的案件時，我們確保他們得到充分的保護和支持，避免他們被二次傷害。

問：近年加州 通過了「人人更安全街道法案」（SB357），禁止警察逮捕看似「站街女」，您如何看待這一法律？

答：儘管我理解SB 357法案背後的初衷，但這項法律限制了執法機構接觸那些在街頭徘徊的女性，這些女性很可能是人口販賣的受害者。我強烈建議重新評估這項法律，給執法機構更多的工具來識別受害者，並將他們與人販分開。

問：檢察署目前在打擊人口販賣方面還面臨哪些挑戰？

答：最大的挑戰是讓受害者勇敢站出來。很多性工作者，即使是被販賣的受害者，也會害怕執法機構，擔心會被送進監獄，而不是得到幫助。我們正在努力發出清晰的信息：如果你是受害者，我們會保護你，而不是追究責任。

問：各機構之間的協作對打擊人口販賣有何作用？

答：由於人口販賣問題極為複雜，解決問題需要聯邦、州及地方政府的全面協作。洛杉磯縣檢察署積極參與各類聯合行動，並警告販賣者，他們不僅面對洛杉磯警察局，還會面對聯邦機構、加州執法機構等單位的聯手打擊。

問：您的辦公室能為公眾提供哪些資源？

答：我們將提供多語言的資源包括中文。近期，我們將發放一系列資料，幫助家長和社區了解如何識別人口販賣的跡象，並說明如何報案，人販會面臨什麼樣的法律後果等。受害者可以通過檢察署的電話、電子郵件、官網聯繫，我們會提供幫助。

問：您還有什麼信息希望傳遞給公眾？

答：首先是對販賣者：停止你們的行為，我們會追捕你們，並將你們繩之以法。其次是對社會大眾，特別是家長：請保持警惕，注意孩子的網絡活動，並教他們如何識別這些危險。如果您的孩子成為受害者，請儘快向我們和其他執法機構求助。