鑽石吧長青會元宵、春季慶生 逾400長輩歡聚一堂

鑽石吧市議會全體以及各級民選官員6日參加長青會新年團拜，並向華人長輩們送上新年祝福。（記者楊青/攝影）

鑽石吧 長青會400多位華人 長輩6日大年初九歡聚鑽石吧社區中心，共慶2025農曆新年和元宵佳節，同時為近百位春季生日的長輩慶生，舞獅舞龍，切蛋糕，迎新書畫展和瓷器彩繪展覽，各種歌舞和才藝表演輪番上場，長青會還向每位長輩發送紅包，送上滿滿的新年祝福。

長青會向鑽石吧市長鄧嘉猷、李敏妮（中、左二）夫婦頒發獎杯，感謝他們對長青會的長期支持。長青會新會長王稜茜（左一）、長青會榮譽理事長施吾庠（右二）、理事長佟儀（右一）。（記者楊青／攝影）

作為聖蓋博谷最大的華人年長者團體，鑽石吧長青會每次活動都吸引數百年長者參加，本次新年和元宵慶會熱烈更勝一籌，現場張燈結彩，長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，合唱《賀新年》，《恭喜恭喜》，將近三小時的團聚喜氣洋洋。

長青會各班會員組成的舞龍隊和舞獅隊，在喧天鼓聲中出場向大家拜年，長輩們紛紛向長龍和獅子投遞紅包，迎接新年喜氣。鑽石吧市長鄧嘉猷、副市長Steve Tye、市議員劉敏兒、周柏華、劉栩林，核桃谷水區主席趙百淳、分區主席李敏妮，以及來自轄區聯邦、加州 和洛縣民選官員辦公室的代表等，齊向長輩們拜年，祝福大家新年健康，長命200歲。

400多年長者6日在鑽石吧中心歡聚一堂，共慶中國農曆新年和元宵佳節。（記者楊青/攝影）

鄧嘉猷和李敏妮夫婦接受了長青會榮譽理事長施吾庠頒發感謝獎杯，也表達了對長青會長期致力推動社區發展的感謝。鄧嘉猷表示，他感謝長青會為社區年長者提供了多元化的活動，讓長者能夠享受豐富而溫暖的晚年生活，他特別感謝高齡95歲的施吾庠老先生幾十年如一日為長青會盡心盡力，感謝各班班長和義工們的長期奉獻。李敏妮也向施吾庠老先生回贈了1000萬元的象徵性大鈔，祝福長輩們新年平安，健康長壽。

會員們表演台灣民族舞蹈《站在高崗上》，歡樂爆棚。（記者楊青/攝影）

施吾庠表示，每次活動都看到大家健康開心，龍馬精神，非常開心，他祝福大家有一個幸福開心的新年。長青會理事長佟儀也祝福長輩們新年生活豐富多彩，從長青會全年提供的各種興趣班中發揮自己的興趣愛好和特長，讓每一天的日子都充滿活力。

長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，合唱《賀新年》，《恭喜恭喜》。（記者楊青/攝影）

從40歲開始義務擔任長青會土風舞班老師和活動主持人至今21年的王稜茜，出任長青會新一任會長。她表示，長青會在原來16個興趣班的基礎上，新年又增加了瑜伽班，讓會員們的日常生活更加豐富多彩。她表示，長青會年齡幅度從60至80、90歲不等，大家願意出來參加活動，性情非常開朗，配合度也非常高，很多會員每天上午和下午都選班上課，比退休前還忙。她表示，雖然長青會會員多達數千人，經常參加活動的也有好幾百，但長青會還是敞開大門，隨時歡迎新會員加入。