我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

鑽石吧長青會元宵、春季慶生 逾400長輩歡聚一堂

記者楊青／鑽石吧報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鑽石吧市議會全體以及各級民選官員6日參加長青會新年團拜，並向華人長輩們送上新年祝福。（記者楊青/攝影）
鑽石吧市議會全體以及各級民選官員6日參加長青會新年團拜，並向華人長輩們送上新年祝福。（記者楊青/攝影）

鑽石吧長青會400多位華人長輩6日大年初九歡聚鑽石吧社區中心，共慶2025農曆新年和元宵佳節，同時為近百位春季生日的長輩慶生，舞獅舞龍，切蛋糕，迎新書畫展和瓷器彩繪展覽，各種歌舞和才藝表演輪番上場，長青會還向每位長輩發送紅包，送上滿滿的新年祝福。

長青會向鑽石吧市長鄧嘉猷、李敏妮（中、左二）夫婦頒發獎杯，感謝他們對長青會的長期...
長青會向鑽石吧市長鄧嘉猷、李敏妮（中、左二）夫婦頒發獎杯，感謝他們對長青會的長期支持。長青會新會長王稜茜（左一）、長青會榮譽理事長施吾庠（右二）、理事長佟儀（右一）。（記者楊青／攝影）

作為聖蓋博谷最大的華人年長者團體，鑽石吧長青會每次活動都吸引數百年長者參加，本次新年和元宵慶會熱烈更勝一籌，現場張燈結彩，長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，合唱《賀新年》，《恭喜恭喜》，將近三小時的團聚喜氣洋洋。

長青會各班會員組成的舞龍隊和舞獅隊，在喧天鼓聲中出場向大家拜年，長輩們紛紛向長龍和獅子投遞紅包，迎接新年喜氣。鑽石吧市長鄧嘉猷、副市長Steve Tye、市議員劉敏兒、周柏華、劉栩林，核桃谷水區主席趙百淳、分區主席李敏妮，以及來自轄區聯邦、加州和洛縣民選官員辦公室的代表等，齊向長輩們拜年，祝福大家新年健康，長命200歲。

400多年長者6日在鑽石吧中心歡聚一堂，共慶中國農曆新年和元宵佳節。（記者楊青/...
400多年長者6日在鑽石吧中心歡聚一堂，共慶中國農曆新年和元宵佳節。（記者楊青/攝影）

鄧嘉猷和李敏妮夫婦接受了長青會榮譽理事長施吾庠頒發感謝獎杯，也表達了對長青會長期致力推動社區發展的感謝。鄧嘉猷表示，他感謝長青會為社區年長者提供了多元化的活動，讓長者能夠享受豐富而溫暖的晚年生活，他特別感謝高齡95歲的施吾庠老先生幾十年如一日為長青會盡心盡力，感謝各班班長和義工們的長期奉獻。李敏妮也向施吾庠老先生回贈了1000萬元的象徵性大鈔，祝福長輩們新年平安，健康長壽。

會員們表演台灣民族舞蹈《站在高崗上》，歡樂爆棚。（記者楊青/攝影）
會員們表演台灣民族舞蹈《站在高崗上》，歡樂爆棚。（記者楊青/攝影）

施吾庠表示，每次活動都看到大家健康開心，龍馬精神，非常開心，他祝福大家有一個幸福開心的新年。長青會理事長佟儀也祝福長輩們新年生活豐富多彩，從長青會全年提供的各種興趣班中發揮自己的興趣愛好和特長，讓每一天的日子都充滿活力。

長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，合唱《賀新年》，《恭喜恭喜》。（記者楊青/攝影）
長輩們紛紛穿上中式過年盛裝，合唱《賀新年》，《恭喜恭喜》。（記者楊青/攝影）

從40歲開始義務擔任長青會土風舞班老師和活動主持人至今21年的王稜茜，出任長青會新一任會長。她表示，長青會在原來16個興趣班的基礎上，新年又增加了瑜伽班，讓會員們的日常生活更加豐富多彩。她表示，長青會年齡幅度從60至80、90歲不等，大家願意出來參加活動，性情非常開朗，配合度也非常高，很多會員每天上午和下午都選班上課，比退休前還忙。她表示，雖然長青會會員多達數千人，經常參加活動的也有好幾百，但長青會還是敞開大門，隨時歡迎新會員加入。

鑽石吧 華人 加州

上一則

情人節浪漫亞洲行 華航經濟艙738美元起

下一則

河濱縣警長澄清：不介入任何移民執法

延伸閱讀

許瑋甯與邱澤放閃 送可愛蛋糕為林心如慶生

許瑋甯與邱澤放閃 送可愛蛋糕為林心如慶生
小女孩長大了… 甄子丹女兒曬「深V床照」慶生

小女孩長大了… 甄子丹女兒曬「深V床照」慶生
鑽石吧3委員開缺 1月底截止申請

鑽石吧3委員開缺 1月底截止申請
鑽石吧淘汰1382路牌免費送商家、居民 1•15前填表抽籤

鑽石吧淘汰1382路牌免費送商家、居民 1•15前填表抽籤
富樂頓華人協會長青會聯誼 橙僑中心推廣i僑卡送祝福

富樂頓華人協會長青會聯誼 橙僑中心推廣i僑卡送祝福
富樂頓長青會歲末聯誼 橙僑中心推i僑卡送祝福

富樂頓長青會歲末聯誼 橙僑中心推i僑卡送祝福

熱門新聞

2月4日上午好市多還沒開門，人們就排起了長隊搶購雞蛋。（記者王若然／攝影）

好市多開門前數百人排隊 只為搶購這...

2025-02-04 18:03
南加夫婦年收入高達60萬美元，依然過著 「月光族 」的生活。(Pexels)

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

2025-02-03 14:39
Jacqueline Ma承認了兩項對14歲以下兒童實施猥褻行為的罪名，認罪時泣不成聲。（Fox 5）

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

2025-02-07 20:01
醫生表示，目前的流感疫苗對兩類盛行病毒株都有效。(記者邵敏／攝影)

大S流感併發症盛年驟逝 南加華人恐慌做這事

2025-02-03 18:28
南加一名華人女性走線客日前在洛杉磯國際機場（LAX）準備搭乘飛往紐約時被捕，圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

南加華人走線客欲搭飛機去紐約 在機場被捕

2025-02-03 20:36
賀錦麗與丈夫任德龍使用多個塑料袋，被網友罵與此前人設不符。（取材自X）

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

2025-01-29 18:38

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿