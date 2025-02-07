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南加愛迪生認引赫斯特野火 伊頓野火原因仍待調查

編譯胡立宗／綜合報導
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赫斯特野火一景，可見輸電塔正在燃燒。（取自FOX 11電視台畫面）
赫斯特野火一景，可見輸電塔正在燃燒。（取自FOX 11電視台畫面）

南加愛迪生電力公司（SoCal Edison）在6日提交給加州公用事業委員會（PUC）的報告書中表明，1月初的赫斯特野火（Hurst Fire）確實是他們的設備故障所引發的，但伊頓野火（Eaton Fire）仍找不到因他們設備而起火的跡象，他們會配合繼續調查。

1月7日可稱是洛杉磯的火劫日，伊頓野火、赫斯特野火、寶馬山野火（Palisades Fire）都在當天發生。其中發生在西爾瑪（Sylmar）的赫斯特山火延燒八天，兩戶受災與800英畝受災。

南加愛迪生在報告書中指出，赫斯特野火的起火地點看來是Saddle Ridge Road北端的輸電塔。該塔在1月7日上午10時10分，也就是野火開始的時間前後，發生故障，上層的絕緣體分離，上層電纜擊中中層電纜，兩者最後都墜落地面。

報告書中，南加愛迪生表示，洛杉磯消防局也認為電塔可能是起火原因，因為正式調查仍在繼續，公司將持續配合。

在另一份報告書中，南加愛迪生表示，他們還無法確定伊頓野火的起火點是他們的設備。報告書說，目前南加愛迪生沒有找到典型或明顯的引火跡象，包括破損的電導體、新增的電弧痕跡，以及掉落地面的電線。

雖然輿論認為肇事者是南加愛迪生，不少損害賠償訴訟也針對南加愛迪生而來，但正式調查還在進行當中。

南加 洛杉磯 加州

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