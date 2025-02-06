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女稱遭人口販賣還被強暴千次 控3旅館不阻止

洛杉磯訊
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福斯電視台(FOX 11)報導，一名女子日前在洛杉磯高等法院提告三家全美連鎖旅館，稱其未能阻止人口販賣（human trafficking），導致她在旅館內遭強暴近1000次。

據報導，本案被告是Motel 6特許經營商G6 Hospitality LLC、Wyndham酒店集團和Red Roof Inn。原告稱，它們違反聯邦「人口販賣受害者保護法」（Trafficking Victims Protection Act）。原告以化名「Jane AB Doe」(無名氏）提告，要求未指明金額賠償與懲罰性賠償。原告稱，在這些旅館內，她不僅遭受人口販賣與強暴，還目睹「無數」（countless）其他受害者遭遇相同折磨。

原告表示，這些旅館明知店內有人口販賣活動，卻未採取有效措施阻止；甚至從中獲取經濟利益，建立商業模式，以吸引人口販賣市場。「這些酒店的員工，不僅目睹原告遭遇人口販賣，甚至還積極協助犯罪行為，例如指示人口販賣者與客戶使用特定通道，以降低曝光風險」。此外，部分員工拒絕清理受害者所住房間，甚至在某些情況下，觀看或直接參與性侵犯行為。「這些酒店不但未阻止非法活動，反而樂於接受人口販賣帶來的穩定收入」。

根據訴狀內容，原告13歲逃離兒童保護機構，在德州達拉斯（Dallas）遇到人口販賣者。當晚，她就遭對方持槍性侵，並被告知成為對方的「所有物」。不到24小時，她被迫進入人口販賣市場，從此被限制在旅館房間內，每天遭受暴力控制，無法自由行動，甚至無法外出覓食。

訴狀指出，人口販賣者經常在旅館公共區域大聲辱罵、毆打並折磨她。然而，旅館方未採取任何措施介入，任由犯罪活動持續發生。

訴狀還指出，原告遭受人口販賣的旅館，包括加州與德州多家連鎖店，其中包括洛杉磯市中心及嘉甸那（Gardena）的Motel 6特許經營店。截至5日，三家被告酒店尚未對訴訟做出回應。

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