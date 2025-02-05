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改新設備或純電住宅 都有補助

記者啟鉻╱綜合報導
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加州政府推出系列支持家庭能源效率升級的補貼，或回饋計畫。（newhomesource截圖）
加州政府推出系列支持家庭能源效率升級的補貼，或回饋計畫。（newhomesource截圖）

為應對氣候變遷帶來的負面影響、幫助居民節省能源費用，加州推出一系列支持家庭能源效率升級的補貼或回饋計畫。這些計畫不僅可以幫助居民使用更清潔的能源，還能讓加州家庭享受更多的節能福利。

據加州能源委員會（CEC）發布資訊，其中一項重要計畫是家庭效率補貼計畫（HOMES），該計畫獲「降通膨法案」（IRA）的2億9100萬美元資金，專項用於提升單戶和多戶住宅的能源效率。加州的居民可以透過這個計畫，實施能源效率升級，包括安裝新的電氣設備。

除了HOMES計畫，加州還推出了多項針對不同群體的計畫，目的是讓更多居民能夠輕鬆獲得支持，轉向更高效、低碳的能源設備。

例如，2025年開始的直接安裝計畫，為低收入家庭提供免費的能源升級服務，幫助他們安裝更高效的能源設備，並改善住宅的能源性能。另有部落直接安裝計畫，專為加州的原住民部落提供免費能源升級，確保更多社群能夠享受這些福利。

此外，GoGreen融資計畫則為居民提供低利率貸款，幫助他們以低成本融資進行家居電氣化升級。這意味著，無論是安裝節能設備還是改裝為純電住宅，居民都能獲得資金支持。

加州也針對新建住宅推出多項激勵計畫。例如，低排放發展建築計畫（BUILD），為低收入群體的全電住宅提供的激勵和技術支持，幫助開發商和建築商在加州建設更多符合環保標準的住宅。

這些回扣和補貼資助計畫不僅有助於加州居民降低能源開支，還能大大減少碳排放，提升住宅的能源效率，使加州成為應對氣候變遷的領先者。

加州能源委員會表示，所推出支持家庭能源效率升級系列計畫將改善全州各地居民的生活條件，並促進能源公平，無論收入高低，每位居民都能夠享有清潔、高效的能源資源。

居民可以訪問加州能源委員會的官方網站https://www.energy.ca.gov/，了解如何申請及更多細節。

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