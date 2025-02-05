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洛杉磯聖東台灣同鄉會 會長交接

記者張庭瑜／聖蓋博市報導
大合照。（主辦單位提供）
大合照。（主辦單位提供）

洛杉磯聖東台灣同鄉會1日在羅斯密市舉行新春年會暨會長交接典禮，由卸任會長楊悅英交棒予新任會長曾英銘。當晚有兩百餘位僑界人士共襄盛舉，場面熱絡。民進黨新科立委黃捷、吳沛憶也以視訊方式向僑胞問候，並就當前國會議題與僑胞交流。

楊悅英感謝理事團隊四年來的支持與配合。她指出，在新冠疫情期間，該會積極協助僑委會配發10萬片台灣製造的口罩，妥善規畫分裝運送工作，與僑胞共同抗疫。隨著疫情緩解，該會陸續恢復舉辦園藝分享活動，並積極參與228系列活動及五月台美傳統周，同時配合加州政府政策推動節能減碳等環保措施。楊會長表示，在台灣大選期間，會員們自發組成助選團返台，展現對台灣民主的關注。

曾英銘致詞表示，該會以凝聚東聖蓋博谷台灣僑胞為創會宗旨，主要任務包括聯繫僑誼、維護台灣利益、加強與主流社會互動、協助台灣推展外交，以及促進台美文化交流等五大面向。他承諾將延續傳統，每年定期舉辦春節、端午、中秋三大節慶活動，並計畫邀請台灣知名人士舉辦座談會，讓僑胞掌握台灣時事脈動。此外，該會將持續支持台灣參與WHO/WHA等國際活動，並鼓勵會員參與各項台灣宣傳活動。

交接典禮特別邀鄭錫堃、戴智信、陳芃佑三位前會長致詞，一致肯定該會在維護台灣民主自由、傳承台灣文化方面的努力。對於近期立法院相關法案的審議，與會者表達對台灣民主發展的關切。

曾英銘歡迎僑胞透過該會臉書專頁：www.facebook.com/洛杉磯聖東台灣同鄉會，了解最新會務動態，並鼓勵更多鄉親加入會員行列。

會長印信在眾人見證下，由楊悅英（左）移交予新任會長曾英銘（右）。（主辦單位提供）
會長印信在眾人見證下，由楊悅英（左）移交予新任會長曾英銘（右）。（主辦單位提供）

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