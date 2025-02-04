170演員攜手近百義工… 千橡青少年春節晚會活力十足

由康谷中華文化協會（CCCA）及千橡中文學校聯合主辦的首屆千橡青少年春節晚會日前在千橡市公民藝術廣場（Civic Arts Plaza）的劇院舉辦。（主辦方提供）

由康谷中華文化協會（CCCA）及千橡中文學校聯合主辦的首屆千橡青少年春節 晚會，日前在千橡市公民藝術廣場（Civic Arts Plaza）劇院舉辦。170名青少年演員攜手近百義工，共同打造充滿青春活力與文化韻味的盛會。

觀眾席座無虛席，台前幕後歡聚一堂，喜迎蛇年，並向千橡中文學校成立50周年獻祝福。本屆春晚以「小蛇遊世界，終化騰龍舞九天」為主題，首次由18歲以下青少年全程策畫與執行。青少年團隊以創新視角詮釋傳統文化，展現新一代對中華文化的熱愛與傳承。

本屆春晚以「小蛇遊世界，終化騰龍舞九天」為主題，首次實現18歲以下青少年全程策劃與執行。（主辦方提供）

與傳統春晚不同，節目不設主持人，而是由「白蛇傳」中的白蛇與青蛇穿越時空來到千橡，透過她們的對話串聯全場。晚會以活力四射的開場舞「一舞遊天下」登場，瞬間點燃現場氣氛，隨後「鼓樂歡慶中國年」將激昂鼓聲與磅礡氣勢完美結合，傳遞新年喜慶與繁榮氛圍。

千橡華人 教會的兒童詩班以悠揚歌聲獻唱兩首歌曲，帶來振奮人心力量。中場過後，晚會由器樂演奏「悟空」拉開序幕。這首樂曲雖來自遊戲配樂，但旋律正是老一輩耳熟能詳的西遊記主題曲「雲宮迅音」。

晚會也向千橡中文學校成立50周年獻上祝福。（主辦方提供）

晚會尾聲，組舞「今天，我們拯救世界」由中文學校的老師與學生攜手演出，策畫團隊特別邀請現任會長、校長及千橡中文學校歷任校長登台，與青少年站在一起。舞台後方的銀幕播放中文學校50年來的歷史影像，從創校之初到如今的蓬勃發展，一張張珍貴照片，見證幾代人的努力與堅持。

總負責人Rebeca Hu表示，一開始接下任務，有被嚇到，但也很興奮。最大挑戰是決策與溝通，這次經驗讓她學會如何與不同人合作。