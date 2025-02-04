170演員攜手近百義工… 千橡青少年春節晚會活力十足
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由康谷中華文化協會（CCCA）及千橡中文學校聯合主辦的首屆千橡青少年春節晚會，日前在千橡市公民藝術廣場（Civic Arts Plaza）劇院舉辦。170名青少年演員攜手近百義工，共同打造充滿青春活力與文化韻味的盛會。
觀眾席座無虛席，台前幕後歡聚一堂，喜迎蛇年，並向千橡中文學校成立50周年獻祝福。本屆春晚以「小蛇遊世界，終化騰龍舞九天」為主題，首次由18歲以下青少年全程策畫與執行。青少年團隊以創新視角詮釋傳統文化，展現新一代對中華文化的熱愛與傳承。
與傳統春晚不同，節目不設主持人，而是由「白蛇傳」中的白蛇與青蛇穿越時空來到千橡，透過她們的對話串聯全場。晚會以活力四射的開場舞「一舞遊天下」登場，瞬間點燃現場氣氛，隨後「鼓樂歡慶中國年」將激昂鼓聲與磅礡氣勢完美結合，傳遞新年喜慶與繁榮氛圍。
千橡華人教會的兒童詩班以悠揚歌聲獻唱兩首歌曲，帶來振奮人心力量。中場過後，晚會由器樂演奏「悟空」拉開序幕。這首樂曲雖來自遊戲配樂，但旋律正是老一輩耳熟能詳的西遊記主題曲「雲宮迅音」。
晚會尾聲，組舞「今天，我們拯救世界」由中文學校的老師與學生攜手演出，策畫團隊特別邀請現任會長、校長及千橡中文學校歷任校長登台，與青少年站在一起。舞台後方的銀幕播放中文學校50年來的歷史影像，從創校之初到如今的蓬勃發展，一張張珍貴照片，見證幾代人的努力與堅持。
總負責人Rebeca Hu表示，一開始接下任務，有被嚇到，但也很興奮。最大挑戰是決策與溝通，這次經驗讓她學會如何與不同人合作。
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