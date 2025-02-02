柏克萊加大首開網路台語課 報名火熱

柏克萊加大目前正在開始粵語教學，頗受學生歡迎。（柏克萊加大供圖）

得益於教育部 資助和私人捐贈，柏克萊加大 的東亞語言文化學院（EALC）已開始提供粵語的初級和中級教學，並首次開設「台語初級課」，遠期希望開設粵語高級課。學校文學與科學學院發展部總監徐宗珮（Rose Hsu）對本報表示，之前首次台語課程雖然是網路課程，但頗受歡迎，有19人上課，學生上課充滿熱情。

社區對粵語和台語等語種的需求，一直強勁。柏克萊加大資料顯示，儘管粵語在灣區廣泛使用，但仍然沒有高級粵語或台語課程。全美國有一半的台灣裔移民居住在加州 ，光是南加州就有26萬3000名台裔。從19世紀開始，加州就成為北美一些最大的粵語社區所在地，舊金山大約十分之一的人口說粵語，金山聯合學區超過75%的華裔以粵語為母語。但全國只有約20所學院和大學教授粵語，其中7所在加州。柏克萊加大是美國僅有的三所提供台語教學的大學之一。

徐宗珮提供的資料說，教育部的這些資金主要用於新項目的啟動資金。學校目前正處於資助初級和中級粵語課的第二個四年周期，而獲得第三輪資助相同課程的可能性很小。慈善資金用於資助入門級和中級粵語課程，從而增加政府支持高級課程的可能性。而私人資金對於靈活使用不同的非普通話漢語語言也很有必要。

守護粵語組織（Save Cantonese）一直宣導推廣粵語和文化，希望將柏克萊加大打造成粵語研究的學術和文化中心。其願景不僅限於粵語，還支持台語和其他代表性不足的漢語言。

柏克萊加大的首次台語課程，頗受歡迎。去年秋季學期伊始，學校開設由Sean Yeh博士教授的第一門台語課程，且為在線。報名人數爆滿，學生包括母語使用者，來自台灣和中國的國際學生。他們有的是沒有或只有有限的台灣語技能，有的是在台灣留學的非母語使用者。

徐宗珮說，19個學習台語的學生中，多數為大學生，也有些是攻讀亞洲人文碩士的，和數個博士生。第二期台語在線課程在今年1月開始，有22個學生，全部滿額。