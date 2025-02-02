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聖蓋博燈會1日起連展2天 來自台南花燈吸睛

記者張庭瑜／聖蓋博市報導
現場展出的花燈中，孫悟空造型花燈格外吸睛，栩栩如生的設計搭配鮮豔色彩。（記者張庭瑜／攝影）
現場展出的花燈中，孫悟空造型花燈格外吸睛，栩栩如生的設計搭配鮮豔色彩。（記者張庭瑜／攝影）

2024年台南燈會精選作品首度跨海抵美，1日起在聖蓋博市展出。此次是聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出元宵花燈，為期兩天的燈會除了展示衝浪螃蟹及花束等大型花燈外，還有傳統美食與表演節目，數百盞紅燈籠點亮現場，營造濃厚節慶氛圍。

聖蓋博燈會台灣花燈展區。（記者張庭瑜/攝影）
聖蓋博燈會台灣花燈展區。（記者張庭瑜/攝影）

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組組長林宜錚表示，很高興與聖蓋博市有此機緣，能延續台灣燈會的精神。今年是聖蓋博市首次獲得台灣觀光署授權展出的元宵花燈，「現場展出的花燈均來自2024年台南燈會，造型特別可愛的螃蟹衝浪和花束造型，非常適合聖蓋博的氣氛，獲得民眾熱烈歡迎。」預計晚間5點半的點燈儀式將展現另一番風貌。

林宜錚表示，台灣燈會是每年春節第一個觀光盛事，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」美...
林宜錚表示，台灣燈會是每年春節第一個觀光盛事，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」美譽，集結好吃、好玩、好看的特色於一身。（記者張庭瑜/攝影）

台灣觀光署特別在現場設置兩個特色攤位，透過棒球九宮格遊戲與民眾互動。參與者除有機會獲得各式小提燈外，還能得到特別設計的棒球造型紀念徽章。林宜錚也預告，2025年台灣燈會將於12日至23日在桃園高鐵特區舉行，歡迎民眾把握機會，親臨台灣體驗最道地的燈會氛圍。

林宜錚強調，台灣燈會向來是台灣觀光年度盛事的開場，素有「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」美譽，集結美食、娛樂、視覺饗宴於一身。台灣夜間活動安全便利是重要特色。除燈會外，台灣全年還有8月美食展、冬季溫泉美食嘉年華及11月自行車節等特色活動，都是不容錯過的觀光亮點。

現場也展示觀光署最新3.0品牌「Waves of Wonder」，以全新logo設計搭配「Discover」、「Explore」等標語，希望帶給遊客一波波驚喜，展現台灣豐富多元的觀光魅力。針對民眾最感興趣的旅遊資訊，林宜錚特別推薦台灣的鐵道旅遊，完善的高鐵及環島鐵路網絡，讓遊客能便利地串聯各地景點。主辦單位也準備了精美的龍年小提燈，凡現場追蹤台灣觀光署Instagram或Facebook官方帳號的民眾，即可獲贈。林宜錚也熱情邀約美國民眾，可提前規畫前往12日至23日在桃園高鐵特區舉辦的台灣燈會。

張邱驊表示，華航將持續推動台灣與中華文化在北美的交流，並透過燈會等活動加深國際旅...
張邱驊表示，華航將持續推動台灣與中華文化在北美的交流，並透過燈會等活動加深國際旅客對台灣的認識與興趣。（記者張庭瑜/攝影）

參與燈會的中華航空美洲地區行銷協理張邱驊強調，華航作為台灣主要航空公司，長期致力於推廣台灣與中華文化。他表示，台灣燈會在觀光署推動下已行之有年，很高興見到聖蓋博市參與推廣燈會文化。華航將持續在北美地區推動文化活動，並協助旅客透過台灣門戶，連結東南亞旅遊，展現華航作為區域航空領導者的優勢。

觀光 聖蓋博 東南亞

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