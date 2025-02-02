野火災後返家赫見525磅大熊入侵 專家用誘餌請出地下室

525磅的Barry。（加州漁獵局臉書帳號）

洛杉磯 縣艾塔迪那市（Altadena）的一戶人家災後返回家園時碰上了奇怪的麻煩：房子雖然好好的，但地下室裡卻多了一頭525磅的大熊。最後請來加州 漁獵局的專家，花了24小時才成功誘騙牠出來，並將牠送回天使國家森林（Angeles National Forest）。

不過KTLA電視台事後採訪附近區民得知，這隻熊本來就經常在附近閒晃，大家還幫牠取了名字叫「Barry」，顯然在社區清空後，無處可躲的牠躲進了沒被燒毀的房子。

只是進去容易出來難，Barry為了逃生，一路爬進異常低矮的地下空間，但等到漁獵局人員想要帶牠出來，這才赫然發現，萬一麻醉了牠，人力根本運不出這個525磅的大傢伙。

最後專家決定用誘餌的方式請君出洞，雖然有愛吃的蘋果、花生醬，甚至還有烤雞，但漁獵局人員還是等了24小時，才把Barry哥請出地窖，然後送回山上。期間，專家還幫牠做了健康檢查，並幫牠戴上GPS項圈。

雖然附近區民不討厭牠，但漁獵局人員還是提醒，家家戶戶的地下空間都應該設置禁入網，避免入冬後熊哥再跑進家裡取暖。當然艾塔迪那這戶人家馬上照辦，列入家園修復計畫。