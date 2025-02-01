爾灣市府慶新年 松柏會捐款湖景老人中心

爾灣市市長、市議員及貴賓參與農曆新年慶祝活動。（爾灣松柏會提供）

爾灣 市政府1月29日在市立湖景老人中心 ，與爾灣松柏會合辦農曆新年慶祝會，200餘位中外佳賓歡聚一堂，迎接乙巳蛇年春節 ，爾灣松柏會共同會長張訓曾及胡安瀅並代表該會捐贈4400美元，以感謝市府及湖景老人中心工作人員的長期支援。

爾灣市市長Larry Agran致詞說，慶祝農曆新年的午餐會，是爾灣市的重要傳統，也是令市民期待的節慶，感謝爾灣松柏會多年來為社區舉辦此項活動。來自全球各地的居民在爾灣市安居樂業，多元文化有如百花齊放，體現文化共融新社區的典範。

爾灣松柏會共同會長胡安瀅（左起）、張訓曾與爾灣市議員James Mai、橙僑中心主任蕭蓓如及爾灣市年長居民諮詢委員陳景星合慶新年。（爾灣松柏會提供） 爾灣松柏會理事向居民拜年。（爾灣松柏會提供） 爾灣松柏會捐款美金4400元，由湖景老人中心主管Amber Castrey（右一）及Hee Jin Lee（右二）代表接受。（爾灣松柏會提供）

爾灣市市議員劉令淳（Melinda Liu）、高威廉（William Go）、James Mai、橙縣華僑文教中心主任蕭蓓如等佳賓均應邀出席，向現場來賓拜年，祝賀大家新年吉祥如意，並分享有關農曆新年的文化習俗。

今年農曆新年聯歡會由胡安瀅以中、英雙語主持，會中安排了精彩的舞龍、舞蹈、變臉、中英歌曲演唱及國樂合奏等節目。爾灣松柏會除提供中式午餐及幸運摸彩，還致贈開運紅包給出席來賓，全場洋溢佳節喜氣。

成立35年的爾灣松柏會，多年來與市府合作，在湖景老人中心為居民提供華語服務，包括每月第三周周六上午10時起的月會，安排有表演節目、慶生會、卡拉OK及知心園地等活動。同時，松柏會每周也在湖景老人中心開設書法、國畫、排舞、太極、合唱團及常樂園等課程，深受當地居民歡迎。