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華人長者違規 費盡周折保駕照

記者啟鉻╱洛杉磯報導
年逾八旬廖偉民終於可以持正常駕照開車上路了。（記者啟鉻╱攝影）
年逾八旬廖偉民終於可以持正常駕照開車上路了。（記者啟鉻╱攝影）

廖偉民是南加州內陸一位資深僑領，他年逾八旬仍喜歡駕車到各處參加社會活動和旅行，他認為能夠自主駕車是人生尊嚴，也能讓自己保持活力。不過，數月前他開車不慎違規，由於是高齡駕駛被DMV嚴肅對待，駕照險些被吊銷。後經過近九個月爭取，才成功保留駕駛資格。

廖偉民談起他這次違章事件，非常感慨。他表示，2024年3月25日午後4時30分左右，他駕車外出從蘭卡斯特（Lancaster）返回，車上載著兩位乘客，都是他的好友。他沿著14號公路向南開，準備在Palmdale大道轉到其就近街路返回。按照路上禁止左轉標誌，他應該右轉進入Palmdale大道，但由於一時疏忽，加上視線不好，他判斷失誤左轉行駛。

一輛警車隨即亮著警燈尾隨上來，他將車靠邊停下。警察上前表示他違規了，並開了罰單。幾天後，他收到298美元的罰單。由於違規，車輛管理局（DMV）要求他重新上駕駛學校學習駕駛規章。但在此之前，因他是高齡駕駛，車管局還要對他的身體及心理狀況進行評估，通過後才能參加重新筆試和路考。如果沒有達到要求，今後就無法自主開車了。

2024年5月10日，車管局安全駕駛部門安排網上面談，主題與是否重新參加駕駛考試有關。廖偉民表示，一位叫斯蒂文的官員與他交談約一個小時，問了很多問題，不過廖偉民回答順暢，通過面談。於是他獲得通知，獲准參加駕駛考試。

廖偉民起初選擇在西科汶那的DMV參加路考。考前還去了一所駕駛學校，參加並通過了交規試題筆試。在5月16日和6月6日分別參加兩次路考，均沒有通過。廖偉民說，5月16日路考，考官說他在行人較多地段，沒有依照路旁標誌減慢車速。6月6日路考，考官說他在消防車鳴叫出現在路口時，他規避變換車道錯誤。由於兩次路考都失敗，他於6月11日收到暫時吊銷駕照通知。此時，廖偉民感覺事態愈加嚴重，如果今後他無法自主開車，將是一個重大打擊。他決心再次爭取，保留自己正常駕駛的資格。

由於廖偉民兩次都沒有通過路考，DMV決定派一名律師與他面談，以便最終決定是否將他駕照徹底吊銷。為了能夠保留駕照，廖偉民也聘請一位擅長處理交通違規官司律師陪同面談。面談在8月7日上午舉行。廖偉民表示，這次面談持續大約一個小時，就身體及心理狀況問題詢問，最終對方得出結論是廖偉民在駕駛方面「lack of skill」（缺乏技能）。

廖偉民於8月10日收到車管局通知Special Instruction Permit，要求他開車時，需要有一位25歲以上成年人陪伴，且駕車時戴上合適的眼鏡。為爭取獲得自己獨立開車的資格，廖偉民請律師協助申請重新參加路考。這次他要求轉到位於波莫那的DMV，他認為那裡更適合他通過路考。他在當地先選擇一所駕駛學校，該校校長親自指導他駕駛，而且幫助他熟悉駕駛路線和標誌。12月5日上午10時許，他參加路考，順利通過。通過後，他高興地說，駕駛學校校長幫他熟悉的路線，恰好是考官要他路考的線路，因此才順利通過。駕校工作人員還非常耐心地幫他重新申請駕照。

廖偉民於去年12月9日收到DMV發出的取消暫時撤銷駕照決定（Order of Set Aside or Reinstatement），讓他繼續保留任何已擁有的有效駕駛許可證件。

駕照 DMV 車管局

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