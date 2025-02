華人長者違規 費盡周折保駕照

年逾八旬廖偉民終於可以持正常駕照開車上路了。(記者啟鉻╱攝影)

廖偉民是南加州內陸一位資深僑領,他年逾八旬仍喜歡駕車到各處參加社會活動和旅行,他認為能夠自主駕車是人生尊嚴,也能讓自己保持活力。不過,數月前他開車不慎違規,由於是高齡駕駛被DMV 嚴肅對待,駕照 險些被吊銷。後經過近九個月爭取,才成功保留駕駛資格。

廖偉民談起他這次違章事件,非常感慨。他表示,2024年3月25日午後4時30分左右,他駕車外出從蘭卡斯特(Lancaster)返回,車上載著兩位乘客,都是他的好友。他沿著14號公路向南開,準備在Palmdale大道轉到其就近街路返回。按照路上禁止左轉標誌,他應該右轉進入Palmdale大道,但由於一時疏忽,加上視線不好,他判斷失誤左轉行駛。

一輛警車隨即亮著警燈尾隨上來,他將車靠邊停下。警察上前表示他違規了,並開了罰單。幾天後,他收到298美元的罰單。由於違規,車輛管理局(DMV)要求他重新上駕駛學校學習駕駛規章。但在此之前,因他是高齡駕駛,車管局 還要對他的身體及心理狀況進行評估,通過後才能參加重新筆試和路考。如果沒有達到要求,今後就無法自主開車了。

2024年5月10日,車管局安全駕駛部門安排網上面談,主題與是否重新參加駕駛考試有關。廖偉民表示,一位叫斯蒂文的官員與他交談約一個小時,問了很多問題,不過廖偉民回答順暢,通過面談。於是他獲得通知,獲准參加駕駛考試。

廖偉民起初選擇在西科汶那的DMV參加路考。考前還去了一所駕駛學校,參加並通過了交規試題筆試。在5月16日和6月6日分別參加兩次路考,均沒有通過。廖偉民說,5月16日路考,考官說他在行人較多地段,沒有依照路旁標誌減慢車速。6月6日路考,考官說他在消防車鳴叫出現在路口時,他規避變換車道錯誤。由於兩次路考都失敗,他於6月11日收到暫時吊銷駕照通知。此時,廖偉民感覺事態愈加嚴重,如果今後他無法自主開車,將是一個重大打擊。他決心再次爭取,保留自己正常駕駛的資格。

由於廖偉民兩次都沒有通過路考,DMV決定派一名律師與他面談,以便最終決定是否將他駕照徹底吊銷。為了能夠保留駕照,廖偉民也聘請一位擅長處理交通違規官司律師陪同面談。面談在8月7日上午舉行。廖偉民表示,這次面談持續大約一個小時,就身體及心理狀況問題詢問,最終對方得出結論是廖偉民在駕駛方面「lack of skill」(缺乏技能)。

廖偉民於8月10日收到車管局通知Special Instruction Permit,要求他開車時,需要有一位25歲以上成年人陪伴,且駕車時戴上合適的眼鏡。為爭取獲得自己獨立開車的資格,廖偉民請律師協助申請重新參加路考。這次他要求轉到位於波莫那的DMV,他認為那裡更適合他通過路考。他在當地先選擇一所駕駛學校,該校校長親自指導他駕駛,而且幫助他熟悉駕駛路線和標誌。12月5日上午10時許,他參加路考,順利通過。通過後,他高興地說,駕駛學校校長幫他熟悉的路線,恰好是考官要他路考的線路,因此才順利通過。駕校工作人員還非常耐心地幫他重新申請駕照。

廖偉民於去年12月9日收到DMV發出的取消暫時撤銷駕照決定(Order of Set Aside or Reinstatement),讓他繼續保留任何已擁有的有效駕駛許可證件。