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長者開車 專家：應定期健檢與駕駛評估

記者啟鉻╱洛杉磯報導

愈來愈多高齡長者希望通過自駕車來維持日常生活獨立性，有些長者將此視為一種尊嚴。在美國，65歲以上長者人數逐年增加，這一群體中仍有許多人需要自主駕駛，完成購物、就醫、社交等活動。然而，年齡的增長常伴隨著視力、聽力、反應能力、記憶力等方面的退化，這些因素會影響長者的駕駛安全。因此，為保障高齡駕駛者及其他道路使用者的安全，強化高齡長者駕車的安全規範至關重要。

隨著年齡的增長，駕駛的安全風險逐步增加。高齡駕駛者可能面臨諸多挑戰，比如視力問題， 隨著年齡增長，視力退化是不可避免的，使得長者在行駛中更難察覺交通信號或其他車輛的動向；反應速度降低，高齡駕駛者的反應時間較長，對於突發情況可能無法迅速做出反應，從而增加事故的風險；認知功能衰退，記憶力、判斷力和注意力等方面的衰退，會導致長者在駕駛中容易出現誤判或錯誤行為；健康問題，高齡駕駛者常常受到一些慢性病的困擾，如關節炎、心血管疾病糖尿病等，可能影響駕駛的穩定性和控制能力。

為強化高齡駕駛者的安全交通規範，專家建議，需要提供長者定期健康檢查與駕駛能力評估，確保長者能夠及時發現健康問題並做出調整。設立特殊的駕駛測試，確保他們能夠在駕駛過程中保持必要的安全操作能力。限制駕駛條件，根據年長者的健康狀況，合理限制其駕駛條件，例如僅能在白天駕駛、避免繁忙的高速公路或複雜的交叉路口行駛等，這些措施有助於降低事故發生的可能性。

其他還有為長者提供替代交通工具，有效減少他們對私家車的依賴，並確保出行安全。以及駕駛教育與宣導，幫助他們了解最新的交通規則、提高安全意識，並學會如何應對不同的駕駛挑戰。

自駕車 糖尿病 心血管疾病

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