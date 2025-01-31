阿罕布拉市華男當街揮舞菜刀 被警擊斃

阿罕布拉南Almansor大街1200號街區1月18日發生命案。圖為警局當時提醒市民繞行。（取自阿市警局臉書）

華人聚居的阿罕布拉 市（Alhambra）18日發生命案，警方擊斃一名持刀男。洛杉磯 縣法醫辦公室（Medical Examiner）日前公布死者族裔為「亞裔 」，名字是「Ian Chang」，從姓氏判斷，應為華裔。

法醫辦公室發言人提供的資料，Ian Chang是18日當天在醫院去世，年僅22歲。根據規定，法醫辦公室必須先通知死者的直系親屬，再將其名字公布在網上。Ian Chang 18日死亡後，法醫辦公室等約一周才將其名字公布；為何花費這麼長時間，目前不得而知。

根據洛杉磯縣警局，18日上午11時45分，阿罕布拉市警方接到報警，稱有人企圖自殺。阿市警員趕到該市Valley大道以北，Garfield大街以東的南Almansor大街1200號街區。

警員抵達現場後，發現一名男子手持大刀向警員走來，警員命令他放下武器，但這名男子「繼續以侵略性的方式向警員走去。」警員隨後扣動扳機，向這名男子射擊多次。事後警方在現場尋獲一把「大型廚房刀具。」沒有警員在這次事件中受傷。

洛杉磯縣警局兇案調查科協助阿罕布拉市警局調查這起案件。根據法醫辦公室提供的信息，Ian Chang的案子目前仍是「開放」狀態，意味相關調查仍在進行中。他的遺體目前仍在法醫辦公室。

截至發稿，阿罕布拉市市長王楠（Noya Wang）暫時未回覆本報對該案的問訊。

警方請有線索的民眾聯繫洛杉磯縣警局兇案組323-890-5500。民眾也可以匿名提供線索，電話是800-222-8477。