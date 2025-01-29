災後亂漲租 州檢再訴2房仲

洛杉磯縣整體租金，與兩周前相比已上漲兩成。(Pexels)

加州 檢察長邦塔（Rob Bonta）28日宣布，加州第三起控告災後哄抬租金 的案例，據LAist指稱被告為Lar Sevan Chouljian，檢方指她在伊頓山火後將格蘭岱（Glendale）民宅的租金暴增50%，遠超過州長所要求的10%以內。

盡管加州政府禁止哄抬房租價格，但在野火摧毀成千上萬幢房屋、人們紛紛尋找替代住房時，洛杉磯 地區的租金正在大幅飆升，有些房屋的租金瘋漲超過200%，而洛縣的整體租金，與兩周前相比已上漲兩成。

加州檢方先前已經起訴兩名大洛杉磯的房產仲介。依照邦塔的說法，這些仲介都是在傷口上灑鹽，增加災民的傷害。除了提告外，司法廳還對650家旅館與地主發出警告函，要求他們不要違法哄抬價格。邦塔說，希望28日的最新案例能給有心人再提個醒，繼續傷害災民的人，「哄抬不止、起訴不停」。

財富雜誌(Fortune)報導指出，華盛頓郵報對房地產分析服務公司RentCast的房源數據進行分析，發現野火災難發生兩周後，洛杉磯縣的租金總體較兩周前上漲20%。個別城市、社區的租金漲幅更為顯著。例如，格蘭杜拉（Glendora）距離受災嚴重的艾塔迪那市（Altadena）約半小時車程，該市獨幢住宅的租金飆升150%，中位數達到每月4974美元。

在比佛利山，聯排別墅的租金飆升142%，達到1萬5000美元；而位於Pacific Palisades另一側的洛杉磯社區恩西諾（Encino），單戶住宅租金上漲141%，達到1萬2025美元。 進一步分析地區郵政編碼後，租金漲幅更為驚人。據華盛頓郵報報道，洛杉磯聖費南度谷(San Fernando Valley)的Sherman Oaks毗鄰恩西諾，租金飆升266%；鄰近的山谷村（Valley Village）租金上漲198%，格蘭岱（Glendale）的一個郵政編碼區域租金上漲206%。

雖然Airbnb等平台為撤離者提供一段時間的免費住房，但許多受野火影響的災民收入較高，一些房東仍試圖收取高額住房費用。根據報導，野火發生後的幾天，一名逃離Pacific Palisades的女子告訴媒體，她曾申請一棟月租金為1萬7000美元的房子，但後來被告知必須支付3萬美元，否則無法入住。

野火造成無數人流離失所，洛杉磯的住房市場比火災前更加緊張，新房建設預計需要數年時間。紐森和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）宣布，他們正在放寬監管以加快房產建設速度，但部分保險賠付遠低於重建成本。與此同時，川普總統、眾院議長強生(Mike Johnson)以及國會其他共和黨人士表示，對南加州提供聯邦救災援助附加條件，這些都可能會延遲重建進程。

司法廳接受申訴的專線為800-952-5225，也可上網oag.ca.gov/report。