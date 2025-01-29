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粉絲數10萬 國鳥白頭鷹成網紅

記者啟鉻╱綜合報導
內陸大熊湖一對白頭鷹伴侶擁有大量粉絲。（大熊谷之友會提供）
內陸大熊湖一對白頭鷹伴侶擁有大量粉絲。（大熊谷之友會提供）

華人通常稱白頭鷹（Bald Eagle）為美國國鳥。在南加州內陸大熊湖湖畔森林，生活著一對白頭鷹伴侶，被當地動物保護組織命名Jackie和Shadow，還在這對伴侶鳥巢旁安裝網路直播攝像裝置，吸引了成千上萬的動物愛好者和觀察者，尤其關注每年冬季的產蛋過程。2025年初，白頭鷹伴侶又產下了第一顆和第二顆蛋，再次點燃了粉絲們的期待和關注，也成了國鳥網紅。

多年來，這對白頭鷹在鳥巢生活狀況都被兩台網絡攝像機24小時直播，讓粉絲能夠隨時觀看它倆的活動點滴。這對國鳥網紅有數十萬的社群媒體粉絲，大家都熱切期待每年冬季它們迎接新生命的一刻。

2025年的產蛋季從1月22日午後5時左右開始，當Jackie在巢中安頓下來並發出產卵的聲音時，所有觀眾都緊張地等待。5時06分，當Jackie站起來時，直播畫面顯示出第一顆蛋出現。隨後，根據大熊谷之友（Friends of Big Bear Valley）報告，第二顆蛋於1月25日誕生。再次吸引了大量關注，大家也在網路留言中猜測，第三顆蛋是否會在接下來幾天內誕生。

白頭鷹產蛋過程並未受到當地寒冷天氣的影響。產下第二顆蛋時恰好趕在暴風雪前。雖然鳥巢被降雪覆蓋，但這對伴侶仍然在寒冷天氣中堅守巢穴。據直播畫面顯示，Jackie在風暴中依然守護著蛋，且羽毛覆蓋著蛋免受寒冷和積雪侵襲。

通常，白頭鷹的蛋孵化在產卵後約35天進入「破殼觀察」階段，這是粉絲們期待的一個重要時刻，大家正在期待著是否能見證小鷹的誕生。

Jackie2024年首次產下三顆蛋，雖然這些蛋未能孵化成功，但對於粉絲來說，每年見證它們迎接新生命過程依然是一次美妙的經歷。事實上，距離Jackie的一隻幼鷹成功度過冬季已近三年，最近的幼鷹Spirit於2022年3月孵化。

白頭鷹被正式確定為美國國鳥，如今Jackie和Shadow被很多粉絲譽為大熊湖的標誌之一。有粉絲說，大熊湖的天空，因為這對白頭鷹伴侶的存在，變得更加富有生氣，它們的一舉一動與大家的心緊緊相連。

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