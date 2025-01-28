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爭取醫療帳單減免 掌握溝通技巧 避免陷法律糾紛

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人律師表示，就高額帳單希望洽商獲得減免，溝通技巧很重要。圖為醫院方與病患溝通示意圖。（取材自pexels）
華人律師表示，就高額帳單希望洽商獲得減免，溝通技巧很重要。圖為醫院方與病患溝通示意圖。（取材自pexels）

華人在美國遇到高額醫療帳單，是可以採取溝通洽商辦法，獲得減免或獲取合理支付計畫。不過，美國是法治國家，如何在洽商時避免可能出現法律糾紛成關鍵。律師認為，掌握溝通技巧，展現個人素養，避免陷入法律糾紛。

律師方孝偉表示，在美國的醫療帳單數額常常很高，但院方在患者提出合理要求時，也常提供患者帳單折扣，這是一個很普遍情況。因為遇到部分低收入患者，院方即使發出帳單，也很難收回全部費用，所以醫院壞帳很多。尤其是急診，只要急救車送來危重病人，必須提供治療。如果患者名下沒有財產，即使院方提告勝訴，也無法執行。所以患者要事先在財務方面有安排，不將所有資產放在自己名下，有些放在信託，有些在公司，或是更好選擇。同時在與醫療單位溝通時，要留下書面記錄，避免因誤導或錯誤陳述引發爭議，同時在溝通中應避免過度承諾或使用模糊語言。

律師郝琦指出，任何帳單在美國都可以協商解決，協商是否能獲得折扣，與技巧、帳單數額，以及到哪個步驟有關。當事人接到帳單後，經過一段支付時效期限，首先催帳的是被欠帳單位，然後才是催帳公司。如果實在無法支付帳單，催帳公司也會與欠帳者協商，或者安排和解。實在不行，才會進入司法程序。如果欠帳者實在無力支付，最終宣布破產，所欠帳會一筆勾銷。不過為穩妥起見，建議最好找法律專業人士協助溝通。

作家劉加蓉表示，美國無論醫療單位帳單，還是其它各類帳單，也是講人情關懷的，是可以通過合理溝通獲得同情。但溝通要講技巧，說出困境，避免情緒化或攻擊性表達，注重尋求解決方案而非指責對方。這樣不僅能避免矛盾升級，還能展現個人素養。

醫療帳單

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