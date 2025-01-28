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川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

看病帳單可商量 用這招可從幾十萬變成月付數百元

記者啟鉻／洛杉磯報導
在美國患者常受到高額醫療帳單收費壓力；示意圖。（取材自Pexels）
在美國患者常受到高額醫療帳單收費壓力；示意圖。（取材自Pexels）

在美國，居住數十年老移民或是初來的新移民，面對高昂的醫療帳單常常不知所措，尤其是意外疾病或緊急醫療需求突然發生，醫療帳單可能對個人或家庭都是巨大財務壓力。然而，醫療單位也往往理解患者的困難，在患者合理要求下，相當多的醫療單位會提供一定形式的減免或支付計畫，減輕患者財務負擔。

本報曾報導過蒙特利公園市一位華人因為身體健康原因，無法繼續工作賺錢，還收到5000元醫療帳單，更給他增加巨大壓力，最終在租住家庭旅館門前自縊身亡。曾在醫療單位從事護理工作30餘年的Betty Yu表示，按照這位不幸華人的經濟條件，他完全可以向醫療單位提出取消或減免帳單的要求，且有很大可能取消帳單，因為他確實無力支付。

Betty Yu表示，據她所知，如果患者確實感到醫療帳單過多，沒有辦法支付，可以與院方收費部門商量，在合理要求下，院方可能會減少帳單數額，比例在50%或60%都有可能。若院方考慮到患者是低收入，也有很大可能取消帳單。她說，加州為照顧弱勢群體，無論身分怎樣，只要符合資格，都可以申請白卡（Medi-Cal），這樣就提供了無身分新移民醫療保障。院方也提供低收入患者申請白卡。

社區人士楊文瑜先生表示，據他多年在美國生活經驗，患者就醫療帳單收費絕對是可以與醫療單位商量解決的。只要患者確實有難處，與醫療單位就支付帳單商量，一般提出分期或緩付等，對方幾乎是很難拒絕。甚至有的患者收到幾十萬元的醫療帳單，提出分期支付要求後，每月付幾百元都可以。如果患者向醫院提出合理要求後，對方拖延，在答覆前期間就不必支付。他進一步表示，拜登政府在2025年1月7日宣布，未支付的醫療帳單不再出現在信用報告中。所以此舉更有利患者與醫療單位商洽收費帳單事宜。

保險專業人士程正勤提出建議，對於低收入的華人新移民如果無合法身分因健康原因需要入院治療，可以向院方提出申請加州白卡，這是針對加州人的低成本健康保險計畫，自2024年1月1日，加州一項新法律允許所有成年人有資格獲得Medi-Cal，無論年齡或移民身分如何。另一種方式是當醫療帳單寄來時，向院方提出自己收入不高，是否可以分期支付。而且醫院是可以將收費打折的，或者減少收費到可以一次付清。新移民或家庭還可以申請華人俗稱的歐巴馬健保（Obamacare），如果夠資格甚至可能是零保費。

程正勤進一步表示，如果華人初到美國，沒有足夠資源了解醫療保險事宜，完全可以按照中文黃頁上標明的相關保險經紀機構致電諮詢。或者到附近教會以及一些慈善機構尋求幫助，了解這方面情況，也可以向周圍熟人詢問。避免因資訊不足，情感抑鬱而發生意外。

河濱市資深醫師鄭從雲也提醒，對於是否減免患者醫療帳單問題，各個醫療單位都會有不同政策。所以患者需要對所在醫院相關政策做一些了解才行。

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