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柯欣侑接掌南加台高球聯合會 籌辦3月經文盃

記者張庭瑜╱羅斯密報導
在紀欽耀（中）見證下，葉駿麟（左）將會長職務交給柯欣侑（右）。（記者張庭瑜╱攝影）
在紀欽耀（中）見證下，葉駿麟（左）將會長職務交給柯欣侑（右）。（記者張庭瑜╱攝影）

加州中華民國高爾夫球聯合會日前在羅斯密市海珍大酒樓舉行新舊會長交接，會長葉駿麟交棒給新會長柯欣侑。而2025年經文盃高爾夫球邀請賽，將在3月31日在惠提爾市友誼山莊高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）舉行。

柯欣侑表示，能接任聯合會第29屆會長深感榮幸，過去多年間見證經文盃和國慶盃的成功舉辦，深感聯合會「以球會友、凝聚僑心」的精神彌足珍貴，承諾將全力延續這項優良傳統。

柯欣侑（左三）表示，感謝歷任會長的認可與支持，將致力延續聯合會以球會友、凝聚僑心...
柯欣侑（左三）表示，感謝歷任會長的認可與支持，將致力延續聯合會以球會友、凝聚僑心的優良傳統，並承諾把3月31日的經文盃辦得精彩。（記者張庭瑜/攝影）
參與活動的與會者合影。（記者張庭瑜/攝影）
參與活動的與會者合影。（記者張庭瑜/攝影）

葉駿麟表示，南加州中華民國高爾夫球聯合會是具有深厚歷史傳承的社團，每年舉辦經文盃和國慶盃，不僅是切磋球技的競賽，更是凝聚僑界向心力的重要平台。他讚揚柯欣侑不僅是傑出高爾夫球手，在僑社活動中也相當活躍，相信在她的帶領下，球會活動必將更加蓬勃發展。葉駿麟以「GOLF」闡述高爾夫球運動的精神，G代表綠地（Green）、O代表氧氣（Oxygen）、L代表陽光（Light）、F代表友誼（Friendship），強調在陽光、空氣、綠地環境中建立的珍貴友誼。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，高爾夫球聯合會自1996年創立以來，持續舉辦經文盃與國慶盃兩大賽事，長期支持經文處、支持中華民國政府，在促進國民外交方面貢獻卓著。他期待在新任會長帶領下，繼續發揚光大這項深具意義的活動。

2025年經文盃高爾夫球邀請賽將在3月31日在惠提爾市友誼山莊高爾夫球俱樂部舉行。本屆賽事採用Callaway制，特別設置四個一桿進洞獎項，獎品包括新世紀寶馬（BMW）、HONDA等品牌新車，以及由中華航空和長榮航空提供的洛杉磯-台北來回商務艙機票。

報名截止日期為2月28日，費用包含球場、球車、飲水、簡午餐、晚宴、伴手禮及抽獎機會，名額有限，歡迎僑界球友把握機會儘早報名。詳情可聯繫柯欣侑，電話714-906-6888；電子郵件：[email protected]

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