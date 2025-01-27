柯欣侑接掌南加台高球聯合會 籌辦3月經文盃

在紀欽耀（中）見證下，葉駿麟（左）將會長職務交給柯欣侑（右）。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會日前在羅斯密市海珍大酒樓舉行新舊會長交接，會長葉駿麟交棒給新會長柯欣侑。而2025年經文盃高爾夫球邀請賽，將在3月31日在惠提爾市友誼山莊高爾夫球俱樂部（Friendly Hills Country Club）舉行。

柯欣侑表示，能接任聯合會第29屆會長深感榮幸，過去多年間見證經文盃和國慶盃的成功舉辦，深感聯合會「以球會友、凝聚僑心」的精神彌足珍貴，承諾將全力延續這項優良傳統。

柯欣侑（左三）表示，感謝歷任會長的認可與支持，將致力延續聯合會以球會友、凝聚僑心的優良傳統，並承諾把3月31日的經文盃辦得精彩。（記者張庭瑜/攝影） 參與活動的與會者合影。（記者張庭瑜/攝影）

葉駿麟表示，南加 州中華民國高爾夫球聯合會是具有深厚歷史傳承的社團，每年舉辦經文盃和國慶盃，不僅是切磋球技的競賽，更是凝聚僑界向心力的重要平台。他讚揚柯欣侑不僅是傑出高爾夫球手，在僑社活動中也相當活躍，相信在她的帶領下，球會活動必將更加蓬勃發展。葉駿麟以「GOLF」闡述高爾夫球運動的精神，G代表綠地（Green）、O代表氧氣（Oxygen）、L代表陽光（Light）、F代表友誼（Friendship），強調在陽光、空氣、綠地環境中建立的珍貴友誼。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，高爾夫球聯合會自1996年創立以來，持續舉辦經文盃與國慶盃兩大賽事，長期支持經文處、支持中華民國政府，在促進國民外交方面貢獻卓著。他期待在新任會長帶領下，繼續發揚光大這項深具意義的活動。

2025年經文盃高爾夫球邀請賽將在3月31日在惠提爾市友誼山莊高爾夫球俱樂部舉行。本屆賽事採用Callaway制，特別設置四個一桿進洞獎項，獎品包括新世紀寶馬（BMW）、HONDA等品牌新車，以及由中華航空和長榮航空提供的洛杉磯-台北來回商務艙機票。

報名截止日期為2月28日，費用包含球場、球車、飲水、簡午餐、晚宴、伴手禮及抽獎機會，名額有限，歡迎僑界球友把握機會儘早報名。詳情可聯繫柯欣侑，電話714-906-6888；電子郵件：[email protected]。