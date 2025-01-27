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新商機？網售已裝有TikTok的手機 開價破7萬元

洛杉磯訊
安裝TikTok的蘋果手機被炒至天價，標價高達7、8萬美元。（eBay交易平台截屏）
安裝TikTok的蘋果手機被炒至天價，標價高達7、8萬美元。（eBay交易平台截屏）

短視頻社交媒體平台TikTok命運多舛，牽動無數粉絲的心，非常時期大量投機客應運而生。最近一段時間，包括eBay在內的交易平台，已安裝TikTok的二手蘋果手機等電子設備，已被炒至天價，有些標價高達7、8萬美元。

TikTok的命運短時間內風雲變幻，先是全面被禁，導致該平台「難民」全面逃向小紅書；川普總統上台後簽署行政命令，指示司法部在75天內停止執行此禁令。目前民眾暫時可以繼續使用TikTok，但無法在應用商店下載，這意味新用戶很難註冊帳號。

在eBay等一些交易網上，投機者正利用TikTok遭受的打擊瘋狂賺錢。輸入iPhone with Tiktok等關鍵詞，大量類似商品在平台出售，價格不等，但基本上都在幾千美元至幾萬元之間，售價遠超手機本身價格。其中一款存儲容量為256GB的無鎖iPhone 12 Pro Max，掛牌價高達5萬美元；一款安裝TikTok的iPhone 12 Pro Max 128GB，再加上Apple iPad Air第五代64 GB，共售價高達7萬5000美元。除手機外，其他一些已安裝TikTok的電子設備等，都在以這個賣點瘋狂叫價。

不過，儘管這些已安裝TikTok的高價手機有很多關注者， 目前尚不清楚有多少台已經成功出售。畢竟TikTok命運未知，75天暫停禁令結束後，是否可繼續使用無人可預知，高價購置的設備最終是否會打水漂？川普在行政命令中表示，他希望等待期間，讓政府有時間「有條不紊的制定適當前進路線，在保護國家安全的同時，避免突然關閉（這款受歡迎的應用程式）」。

一些評論者指出，這些以TikTok為噱頭的在售手機，大多有價無市，畢竟真正的TikTok用戶基本在新法生效前，就已做好準備。況且現在如果真想安裝TikTok也並非毫無辦法，只是涉及應用商店換區、VPN、側載等對普通人來說有點難度的方法。

據悉，類似事情幾年前也曾發生，App Store刪除熱門遊戲「要塞英雄 （Fortnite）」，但伺服器仍運行一段時間，因此蘋果設備可以正常使用。當時eBay就出現大量賣單，安裝該遊戲的iPhone用戶，試圖高價出售賺取暴利。

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