5大傳染病來襲 專家憂疫苗政策轉向

陳子平表示，奧羅普切病毒在巴西暴增或與氣候變遷相關，美國已有94例境外移入。病毒由小蠓傳播，建議使用20%以上敵避防蟲液，並強調近期發現其可能透過性接觸傳播。（視訊會議截圖）

由於被川普提名衛生部長的小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，因其反疫苗立場及削減傳染病研究經費的計畫，引發專家對美國面臨的多重傳染病威脅表示憂心。為此，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）日前邀請各大名校專家分析，指出美國目前面臨多重傳染病威脅，加上流感疫苗 接種量較2020年銳減4900萬劑，而部分州可能放寬兒童強制疫苗政策，恐加劇疫情 擴散。

專家分析指出，目前美國共有禽流感 、諾羅病毒、人類偏肺病毒（HMPV）、奧羅普切病毒（Oropouche）及新冠肺炎等五種病毒正接連來襲。其中禽流感已蔓延至全球六大洲，包括南極洲；奧羅普切病毒在巴西更從去年300例暴增至今年逾1萬例，令人憂心。

禽流感疫情方面，戴維斯加州大學（UCD）獸醫專家皮特斯基（Maurice Pitesky）透露，7000年來前所未見的大規模疫情已波及六大洲，受影響的哺乳動物物種超過40種，病毒也出現在濕地、環境水域及人類廢水中。他指出，美國已備妥500萬劑針對H5N1病毒的疫苗，並申請追加500萬劑，但關鍵在於如何建立讓農場移工可以安心接種的機制。他強調，由於農場工人多為移工，且多代同堂居住，一旦工人染疫返家，恐釀成大規模傳播。

諾羅病毒部分，專家提醒這種病毒特別容易通過密切接觸傳播，值得注意的是，酒精消毒液對諾羅病毒無效，必須使用肥皂和清水洗手才能有效預防。至於奧羅普切病毒，舊金山加大傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）指出，巴西病例暴增，可能與氣候變遷和森林砍伐有關，美國已出現94例境外移入的病例。