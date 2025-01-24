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「最浪漫的事」 趙詠華1/25亞凱迪亞藝術中心獻唱募款

記者張庭瑜／亞凱迪亞報導
趙詠華（中）表示，除準備多首中英文經典歌曲外，將與當地樂團首度合作，期待透過音樂促進文化交流。（記者張庭瑜／攝影）
趙詠華（中）表示，除準備多首中英文經典歌曲外，將與當地樂團首度合作，期待透過音樂促進文化交流。（記者張庭瑜／攝影）

以「最浪漫的事」等多首膾炙人口經典歌曲揚名華語樂壇的金曲歌后趙詠華，將於25日在亞凱迪亞表演藝術中心舉行農曆新年慶祝募款演唱會。此次演出，趙詠華將攜手台灣知名編曲及亞凱迪亞高中25人合唱團，為亞凱迪亞藝術基金會（Arcadia Arts Foundation）籌募500萬元永續基金，並捐出部分收入，支援近期野火受災的居民。

趙詠華將於亞凱迪亞（Arcadia）舉行華語演唱會，攜手多方音樂團隊為永續基金募...
趙詠華將於亞凱迪亞（Arcadia）舉行華語演唱會，攜手多方音樂團隊為永續基金募款並支援山火災民，展現音樂與文化交流的魅力。（主辦方提供）

已抵達洛杉磯的趙詠華表示，這場演唱會是亞凱迪亞表演藝術中心自成立12年來，首次舉辦華語演唱會。她特別準備王菲的「如願」和林憶蓮的「至少還有你」，並將與亞凱迪亞高中合唱團合作，演唱一首中文歌及一首英文歌，並視現場觀眾反應，即興加唱台語或粵語歌曲。這是首次與當地樂團合作，她坦言是一次冒險嘗試，但希望透過這場文化交流，讓不懂華語的觀眾，也能感受華語音樂魅力。

趙詠華22日在亞凱迪亞舉行記者會。圖為與會者合影。（記者張庭瑜／攝影）
趙詠華22日在亞凱迪亞舉行記者會。圖為與會者合影。（記者張庭瑜／攝影）

亞凱迪亞藝術基金會財務長Christine Lee表示，此次演唱會的收入，將用於提升表演藝術中心的硬體設施與科技更新，支持中心長期運營與發展。基金會副總Jamie Lee補充，亞凱迪亞表演藝術中心自2012年啟用以來，已成為社區藝術教育與表演的重要平台，吸引無數觀眾欣賞學生及專業演出，成為當地文化地標。

出道數十年的趙詠華，以其溫暖且極具感染力的嗓音征服無數歌迷。代表作「最浪漫的事」至今仍是婚禮及各種慶典中的經典曲目。她的音樂作品涵蓋範圍廣泛，從早期的卡通主題曲如「小天使」、「獨立鐵金剛」、「科學小飛俠」到深情款款的情歌創作，備受海內外華人喜愛。此次赴洛杉磯，趙詠華除演出外，也計畫探望長居當地的親友，並與觀眾一同迎接農曆新年。

演出地點位亞凱迪亞表演藝術中心（地址：188 Campus Drive, Arcadia），門票正熱售中。民眾可至 arcadiapaf.org網站購票，或致電626-739-1886洽詢。

亞凱迪亞 洛杉磯 華人

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