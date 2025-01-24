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仇恨犯罪、移民政策、趁火打劫…問答精闢

記者劉子為╱洛杉磯報導
有民眾指出洛杉磯警局對犯罪的反應速度慢，警局回應正在採取一系列措施來提升效率。（ChatGPT生成）
有民眾指出洛杉磯警局對犯罪的反應速度慢，警局回應正在採取一系列措施來提升效率。（ChatGPT生成）

在洛杉磯縣檢察長霍克曼的亞裔媒體日活動中，多家媒體向洛縣檢察官辦公室（LADA）和地方執法機關提出了亞裔社區關心的治安問題，包括仇恨犯罪、移民政策、36號法案執行、火災相關問題以及警察反應速度，等等，以下為問答環節的摘錄：

問：仇恨犯罪的界定標準是什麼？

LADA仇恨犯罪專家Paul Kim：加州刑法明確定義了仇恨犯罪必須基於種族、宗教、性取向等受保護類別。檢察官在起訴仇恨犯罪時，需要回答兩個問題：第一，是否能證明犯罪的發生；第二，是否能證明偏見是造成犯罪的重要動機。在成功指控仇恨犯罪後，LADA會申請刑期量化強化措施，最高可增加三年刑期。地檢署鼓勵亞裔社區積極舉報仇恨犯罪。

問：川普就任後移民政策發生變化，洛杉磯縣會如何執行？

霍克曼：加州自2017年開始實施庇護州法案（SB 54），根據該法案，地方執法機關不得主動詢問被捕者的移民身分，但涉及暴力或嚴重犯罪的案件可與聯邦移民機構合作。至於如何處理非法移民，任何被捕信息一旦公開，聯邦移民機構可以根據此信息自行查詢，並申請逮捕令。地方執法機構會依法遵守聯邦逮捕令，但不會主動通知或報告嫌疑人的移民身分。

問：36號法案具體會如何運作？

霍克曼：36號法案允許對多次盜竊罪或毒品使用罪的累犯升級為重罪處理。累犯者將面臨更嚴厲的刑事懲罰，包括更長的監禁期。這項政策在威懾犯罪，尤其是針對那些頻繁作案的個人。針對毒品犯罪，連續三次被定罪的毒品使用者可能被要求接受戒毒治療，而非簡單的刑事處罰。希望通過強制性治療，幫助犯罪者戒除毒癮，從而避免再次犯罪。

問：火災期間，治安問題頻發，如何應對？

霍克曼：針對火災期間的價格欺詐行為，加州法律規定在緊急狀態期間，任何超過原定價格10%的漲價行為均屬違法。我們提醒商家，在提供緊急服務時應諮詢法律意見，以確保符合相關法規。此外，火災還伴隨著趁火打劫、虛假慈善詐騙等犯罪發生，檢察官辦公室正在加強對此類犯罪的打擊力度。

問：有許多民眾反應洛杉磯警局（LAPD）對犯罪的反應速度慢，有何回應？

LAPD中央分局長Alcenda Neal：報案處理有優先級機制，比如，暴力和緊急案件被列為最高優先級處理，而非緊急案件（如噪音投訴）可能需要更長的等待時間。此外，警局正在採取一系列措施來提升效率，包括：使用第三方資源處理非暴力事件，如遊民問題或噪音糾紛；加強巡邏，針對交通事故多發地區增加警力；對警員進行更多培訓，以提升他們的社區溝通能力。警局將與社區領袖舉行更多會議，直接聆聽居民需求，改善治安反應效率。

非法移民 仇恨犯罪 加州

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