房屋全倒沒哭 野火災民接到熱食淚崩

胡先生（左一）和太太Tracy(（右一）和幫助他家滅火的消防員們。（胡先生提供）

「眼睜睜看著大火撲來，這十多天沒有流過眼淚；老婆哭了又哭，我安慰她；一無所有只穿了一身運動服，我也沒有哭，但當救火員把熱呼呼的烤鷄送給我，我忍不住哭了」，在本次洛杉磯 野火第一火場、重災區「寶馬山花園」（Pacific Palisades）失去美麗家園的Jimmy胡，19日和太太災後第一次被允許回家，眼前遍地瓦礫，滿目瘡痍，但十多天來來自四面八方的人間溫暖，讓他們感慨萬千。

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

Jimmy胡和太太Tracy位於寶馬山花園的山景房，被7日的第一場大火無情吞噬，胡先生當天在自家後院拿著水管堅守了整整12個小時，直到最後水龍頭沒水，屋子的自動消防設備失靈，他在已從前門衝來的大火中死裡逃生。

回家見廢墟 消防員牧師安撫

「19日是我們在大火後第一次被允許回家」，胡先生表示，火災後他每天都高度關注新聞，當天一早聽到新聞說寶馬山花園地區的災民可以回去。他和太太上午10時回到社區，但被告知下午2時才正式開放。等待將近三個小時後，約1時45分，幾十輛警車來到社區陸續載災民們回家。胡先生說，由於到得最早，他們排在車隊第一位，前面和後面都有警車引路和斷後，每組車隊大約10戶災民。

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

進入社區，消防員為每位回家的災民都提供了白色的連衣防化服、N95口罩和塑膠袋，以便災民在保護自己的同時收拾大火中可能倖存的傳家寶。消防員一再叮囑，因大火燃燒釋放的有毒物資依然存在，其中包括很多塑料製品和電動車電池等，劇毒，所以一定要非常小心。

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

「什麼都沒有留下」，胡先生表示，在回家之前，他的好朋友還一再叮囑他帶上小耙子，看看結婚戒指之類的寶貝是否還可能在大火中倖存。「全部燒毀，全部倒下」，他說，眼前一片廢墟，結婚戒指完全沒有可能找到，他只是看到不久前讓全家都高興和盼望的聖誕樹，被燒得只留下一根禿幹，連冰箱都燒變了形。

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

四名消防員一直陪伴著他們。在進入家前，一名消防員牧師還帶領夫妻兩禱告，希望他們內心平靜，重拾希望。消防員還擔心殘垣斷壁傾倒，主動走進廢墟幫忙拍照片。

胡先生和太太位於寶馬山花園的美麗家園在大火中化為廢墟。（胡先生提供）

「這四名消防員，正好是火災發生後最後幫助我家滅火的消防員」，胡先生表示，他們也因此才瞭解到自己房子最後被大火吞噬的情況。消防員們告訴他，7日深夜11時左右，大火跳入了他家二樓的閣樓，當時火並不是很大，消防員很快將一根水龍塞入了他家閣樓，但發現水龍已經不出水，當時周圍只剩下一輛消防車上的5噸水，根本不足以撲滅這麼大的火，最終消防員們只能眼睜睜看著大火愈燒愈大，很快吞噬房子。

在世紀購物中心開高級服裝店的彭先生夫婦開放商店救濟災民。（胡先生提供）

消防員丹尼爾表示，他在43號消防站工作36年，從來沒有遇到沒有水救火的情況，這是他第一個沒有救下來的房子，他的心情，和房子的主人一樣難受，心如刀割。

感謝無數人災後送暖

火災發生後，胡先生和太太經歷了人生終身難忘的兩周。「我們得到無數人的幫助，在災難中的溫暖，無以言表」，胡先生表示，火災發生後，洛杉磯電影人顧均很快向他們伸出援手，將他們接到自己的家中住下，提供每天的衣食住行；一位在世紀購物中心開高級服裝店的華人 鄰居彭先生夫婦開放店門，讓他們和其他受災鄰居前往領取衣服，分文不取；而聖瑪利諾華人教育企業家彭先生，在知道胡家遭遇後，也通過友人送來了大額支票 。

在世紀購物中心開高級服裝店的彭先生夫婦（右一右二）在得知胡先生夫婦（左一左二）火災遭遇後主動為他們提供衣服救難。（胡先生提供）

胡先生表示，所有這些，都給了他和太太在廢墟中重新站起來的勇氣和力量。