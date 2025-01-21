美國許氏參業集團拜年 僑社共享晚宴

美國許氏參業集團董事長William許向南加州華人同胞拜年。（記者楊青/攝影）

美國許氏參業集團農曆新年前夕以別開生面的新鮮花旗參晚宴向華人 社區拜年，南加 10多個僑團共襄盛舉。花旗參專家表示，新鮮花旗參可以做出包括前菜、主菜、副菜、湯羹和烘培點心等等在內的豐富料理，讓新年餐桌很不一樣。

美國許氏參業集團總裁William許、副總裁林維章以及南加州 台美商會、旅館公會、南加州中華民國聯合高爾夫球、北美台灣商會聯合會等參加了19日晚間在上海灘餐廳的花旗參新年晚宴，幾乎全部以花旗參為主題的10道料理，獲得滿堂喝彩。

專程從威斯康辛趕來南加參加晚宴的許氏參業集團第二代傳人William許表示，花旗參有很多種用法，可以配很多菜，比如當天的上海菜，使用北海帶海參、乾貝、鮑魚，這些食材是華人過年的最愛，加上花旗參更是錦上添花。

William許說，威斯康辛春天出產水參，夏天、秋天到冬天都有新鮮花旗參，99大華或參茸行都可以買得到，或者直接上許氏參業集團官網就可以郵購到家。

他表示，新鮮花旗參購買之後可以放入冰箱冷凍，可以保持味道和新鮮度幾周不變。為方便大家，他們在今年農曆春節前還特別推出花旗參XO醬，用北海道的干貝加上花旗參，放入冰箱裡隨時取出使用，營養又好吃。

花旗參專家介紹，水參和新鮮花旗參與乾參的比例通常為3.5比1，也就是3.5磅的新鮮花旗參乾燥之後成為1磅乾參，所以如果泡茶或做菜使用2克乾參，新鮮花旗參則用10-15克左右。

林維章則表示，花旗參作為傳統養生食材，未來市場依然樂觀；雖然一些政治形勢目前仍不明朗，但這個傳統養生食材料一直受到歡迎。