川普驅逐計畫啟動 加州警方陷兩難

洛縣警長盧納表示，除非聯邦提供逮捕令，他們不會履行移民居留令。（取自洛縣警局臉書）

CalMatters報導，隨著川普 （Donald Trump）總統第二任任期開始，加州 執法官員在移民 問題上面臨兩難選擇：執行他們個人可能反對的加州庇護法，或向川普承諾將執行美國史上最大規模驅逐計畫。

一些加州執法官員基於自身政策或縣議會通過的法律，承諾不與聯邦移民執法部門合作，禁止移民官員在沒有聯邦逮捕令情況下使用縣屬人員或資料庫。另一些則表示，儘管加州法律禁止直接與聯邦移民和海關執法局（ICE）合作，但聯邦官員可自由使用縣監獄網站和指紋數據庫確認目標人物。河濱縣警局局長比安科（Chad Bianco）明確表示，若可能他願意繞過加州法律，確保更多人被驅逐。

CalMatters試圖聯繫加州58個縣警局辦公室，截至17日下午收到27個回應。大多數官員表示，他們將遵守州法，該法於川普首次執政期間通過，限制加州執行部門參與移民局執法。在川普20日就職前，本月早些時候中央山谷（Central Valley）移民突擊行動，已使許多無證移民與家屬擔心，針對農業等依賴大量移民行業的大規模執法行動恐出現。

而加州官員在決定某些人是否被逮捕和驅逐等方面可能發揮至關作用，因他們管理該州地方監獄系統。一項預計在國會通過的法案，將優先驅逐涉嫌入室竊盜和商店行竊的無證移民，無論他們是否被定罪，這將進一步增加各縣警局在移民執法中的影響力。

一些縣警局官員回應CalMatters調查時表示，他們正努力平衡職責與對移民社區合作的需求。他們擔心若這些社區因害怕因移民身分被驅逐而避開所有執法機構，將導致更大的安全隱患。

前加州州長布朗（Jerry Brown）2017年簽署法案，將加州訂定為庇護州，禁止警方詢問人們移民身分並參與聯邦移民執法。

2019年，部分聖荷昆河谷（San Joaquin Valley）警局局長陪同川普前往邊境，支持他們移民政策。杜拉瑞縣（Tulare County）警局局長布德羅（Mike Boundreaux）不同意加州的庇護法，認為所有支持該法的州長都該被解僱。但他希望區分他所支持的針對「重罪犯」執法行動，與大規模突擊搜查。他同時承諾將在加州法律的框架內，持續與聯邦當局合作。

移民倡議者表示，他們將監督各縣警局官員是否違反庇護法。美國公民自由聯盟（ACUL）指出，過去曾有因違規合作導致移民遭驅逐案例。洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，除非聯邦提供逮捕令，他們不會履行移民居留令。

然社區最擔心的還是街頭執法行動，特別是中央山谷和橙縣市中心等，這些地方縣警局辦公室正試圖平息相關謠言。阿拉米達（Alameda）縣警局辦公室莫拉萊斯（Roberto Morales）表示，「我們相信地方執法機構參與ICE驅逐行動，會破壞社區警務策略，消耗地方資源。」