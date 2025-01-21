聖蓋博谷東北區金線輕軌延長段 下半年可望試運營

聖蓋博谷東北區金線輕軌延長工程格蘭杜拉（Glendora）至波莫那（Pomona）路段已經建設完畢。（Foothill Gold Line建設委員會）

聖蓋博 谷東北區金線（Gold Line）輕軌延長工程格蘭杜拉（Glendora）至波莫那（Pomona）段已經完工，預計將於2025年下半年試運營。

在過去五年中，工程團隊完成這項名為「Foothill Gold Line」的9.1英里輕軌建設，包括四個新車站及相關的多模式停車設施、新建的輕軌系統、翻新9英里貨運軌道、19座橋梁 、21個地面街道交叉口、10英里的裝飾性隔音牆和擋土牆、沿途圍欄、線路及新系統的測試等。

每個車站都設計有一個中央平台供乘客上下車，採用的材料和色彩象徵聖蓋博山谷的山麓景觀。（Foothill Gold Line建設委員會）

格蘭杜拉至波莫那路段，現已準備好交付洛杉磯捷運 （LA Metro）進行最終測試、操作員和其他工作人員培訓、緊急與安全準備、試運營操作與模擬商業運營，並等待加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）的最終批准等其他程序。洛杉磯捷運將決定何時開始正式載客服務，目前日期尚未公布。

新路段的輕軌系統，包括三個主要部分：軌道、列車控制系統和電力系統。軌道建設2023年完成；2024年上半年，施工團隊完成列車控制系統的安裝，由數英里的地下電纜、信號和傳感器組成，能夠監控列車運行、提供警報並控制道口安全裝置。

預計今年下半年試運營。（Foothill Gold Line建設委員會）

此外，新的電力系統也完成安裝，包括數英里的高架接觸網電纜，透過350根電桿提供電力，供輕軌列車使用。這些電力來自八座牽引變電站，它們大約相隔1英里，負責將來自當地公用事業的交流電（AC）轉化為輕軌系統所需的直流電（DC）。

2024年6月底，施工團隊將一輛無動力輕軌列車駛入新建的工程線路，以進行初步的清障測試。在初步清障測試成功完成後，施工團隊7月初開始正式的列車測試，並於去年底完成。與此同時，金線建設委員會開始為緊急救援人員（如警察、消防員、急救人員等）進行培訓，確保他們了解如何在緊急情況下應對走廊、列車和車站情況。

在過去一年中，施工團隊已接近完成四個新車站及其相關停車設施的建造。每個車站都設計有中央平台供乘客上下車，採用的材料和色彩象徵聖蓋博山谷的山麓景觀。每個車站也展示獨特的公共藝術作品，這些藝術作品受車站所在城市的歷史和文化啟發，由城市挑選的藝術家或藝術團隊創作。四個車站的落成典禮，將於2025年5-6月舉行。

在沿途街區，還建造10英里的裝飾性隔音牆和擋土牆，這些牆面採用由藝術家Christie Beniston設計的柑橘主題圖案，以向柑橘產業在沿途城市發展中的重要性致敬。