優質贊助商賀年 優惠吸睛

洛杉磯冰球國王隊（LA Kings）第一次參加世界日報農曆新春年節展，大呼華人過節「開熱鬧，好精彩」。（記者楊青/攝影）

「大莊家」掃碼優惠50元

「大莊家賭場度假村」(Pechanga Resort Casino)持續贊助世界日報2025迎春年節展，華語專屬客戶服務團隊在「大莊家」喜氣洋溢的展銷攤位上，向民眾拜年及發派小禮。現場掃碼可獲50美元優惠，同時「大莊家」在農曆春節期間推出連串喜慶活動，如新春好運25萬美元獎賞送大禮活動和2月1日舉辦 「醒獅賀新歲匯演」，賭場內三家亞洲美食餐廳Bamboo、Blazing Noodles以及Umi壽司與蠔吧，新春也會推出特色美食。

紐約人壽提供保險 諮詢

紐約人壽（New York Life）連續數年贊助世界日報年節展，與華人 民眾一起慶賀農曆新年，並特別設置攤位，為年節展遊客提供保險諮詢。紐約人壽工作人員介紹，他們169年連續向符合資格的保單持有人發紅利，提供的保險產品主要分人壽保險、年金和長期護理保險三類。 其中，最受華人關注的產品，是退休計畫和長期護理保險，許多華人移民都有提前規劃退休生活的意識。同時鼓勵民眾購買定期壽險，作為關鍵時期的臨時保障。

世紀遊輪豪華之旅抽獎

世紀遊輪作為此次年節展的贊助商之一，其攤位前也是人潮踴躍，事先準備的2000份文宣很快派發一空。他們提供一份雙人長江三峽5星豪華郵輪之旅，作為抽獎獎項，獲獎者可享為期3晚的雙人房郵輪體驗，並包含一日三餐。其代表表示，長江三峽郵輪產品是其經典產品，今年側重多樣化，除經典產品本身外，提供其周邊更豐富的旅遊產品。世紀遊輪業務涵蓋歐洲、亞洲、北美、南美及極地等多個地區，專注高端豪華遊輪及陸地旅遊服務。其金牌線路長江三峽，西起重慶市朝天門，東至湖北省宜昌市，全長630公里。

艾飛力律師事務所送好禮

艾飛力律師事務所(Alexandre Law Firm）是一家傳統的移民律師事務所，在洛杉磯、拉斯維加斯和紐約設有辦公室。該事務所了解移民，可幫助民眾解決政治庇護、U簽證、移民法院和工作簽證及特殊人才簽證等業務。他們今年參加世報年節展，其攤位擺放的轉盤提供各種好禮，如糖果、100美元和200美元不等的折扣券，及30分鐘免費諮詢等，吸引民眾積極參與。

萬豪建築推新建搬回家

萬豪建築（Well Home Construction)執行長Alvin表示，萬豪建築新年最新推出「188新建搬回家」，也就是新加建房屋188元一平方尺，包括設計、材料和施工，一站式服務。他表示，他和他的團隊的服務原則是讓大家「省心、省力、省錢、省時」，在品質升級的同時節省時間。他介紹，目前南加州許多城市對加建物的審批時間較長，他的團隊不但可以有辦法節省兩至三個月審批的時間，而且車庫加建房可在三個半月內，比傳統的加建節省至少四分之一時間，獨立1200尺加建房也可提前兩個月完工。繼去年完成170個加建案之後，Alvin表示他們2025年的目標是突破200個加建案。

冰上曲棍球國王隊首次參加

洛杉磯冰上曲棍球國王隊（LA Kings）今年第一次參加世界日報農曆新春年節展，在為華人提供認識冰球運動和洛杉磯國王隊 的同時，也大呼華人過節「太熱鬧，好精彩」。國王隊啦啦隊代表Demi表示，國王隊第一次來華人社區，沒想到華人過新年這麼熱鬧，喜氣洋洋，讓人大開眼界。

洛杉磯國王隊始建於1967年，目前的大本營在Crypto.com Arena（1999至2021年的洛杉磯市史鐵波中心），其球衣的顏色為黑、白和銀色的組合。Demi表示，為鼓勵更多人瞭解冰球，國王隊提供民眾免費球票，只要上網掃碼LA Kings，輸入個人信息，即可獲得兩張免費球票，球票價格不同，但每張球票都便宜。

漢亞龍送烤餅、折扣券

漢亞龍（H-mart）漢亞龍亞凱迪亞分店助理總經理Tom Lee代表店家向華人民眾拜年。他表示，漢亞龍已成為華人社區大家庭的一員，在慶祝華人最重要的傳統節日裡，一定不能缺席。他說，這是第二年參加在蒙特利公園的年節展，此外還參加和支持過不少華人社區的活動。