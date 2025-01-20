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世報年節展╱好戲連台 祥獅國樂武術輪番登場

記者楊青╱洛杉磯報導
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）

來自南加州各地各族裔的連台好戲，讓世界日報2025新春年節展人氣360度爆棚。

來自爾灣銀河藝術學院的20多名孩子，帶來足足一個半小時15支曲目的中國國樂演奏表演，隊員中最大16歲，最小只有六歲，個個落落大方，彬彬有禮。笛子、嗩呐、二胡，獨奏、二重奏、四重奏、大合奏，一首首歡快的民樂，博得全場熱烈掌聲。

爾灣銀河藝術學院的20多名孩子，帶來一個半小時15個曲目的中國國樂演奏表演。（記...
爾灣銀河藝術學院的20多名孩子，帶來一個半小時15個曲目的中國國樂演奏表演。（記者楊青/攝影）

來自洛杉磯關聖宮龍獅團的舞獅，更是驚艷全場，三頭雄獅在雄壯震耳的鼓聲中威武入場，表演拜年、登山、獨木穿行等高難動作，當兩隻雄師在僅有六寸寬的木板凳上跳躍翻滾之後高高亮出「新年快樂，步步高升」對聯時，全場掌聲雷動，贊不絕口。

洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）
洛杉磯關聖宮龍獅團精彩的舞獅，驚艷全場。（記者楊青/攝影）

中國武術俱樂部的奧斯卡武打明星李靜，在當天率領其青少年孩子團，為觀眾帶來熱鬧「武術串燒」。最小的五歲、最大的15歲，共20名孩子，在十多分鐘表演中，展示功夫扇、功夫劍等中國武術精華，最後的壓軸戲「功夫龍」，孩子每人手持一條金紅色龍上場，全場亮光閃閃、英武霍霍，新年喜氣四射。

精彩的節目吸引大批熱情的觀眾。（記者楊青/攝影）
精彩的節目吸引大批熱情的觀眾。（記者楊青/攝影）
金齡排舞媽媽咪呀。（記者楊青/攝影）
金齡排舞媽媽咪呀。（記者楊青/攝影）
印尼奴桑塔拉舞蹈團帶來傳統印尼節慶舞蹈。（記者楊青/攝影）
印尼奴桑塔拉舞蹈團帶來傳統印尼節慶舞蹈。（記者楊青/攝影）

第一天的表演精彩紛呈。從上午10時至晚8時，數十個表演團體輪番登場，福之舞團、福爾摩沙小分隊、曾一依&小虎、仙樂醒獅團、銀河藝術學院、金齡排舞媽媽咪呀、天普元極舞團、奴桑塔拉舞蹈團、洛杉磯關聖宮龍獅團、少林功夫院、內陸芳華舞蹈團、子晏LAVA、五號日落樂隊、全美武術之星學院、耍小牌樂隊等先後表演，音樂歌舞交替，絲竹鑼鼓輝映。

洛杉磯 加州 天普

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