我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定禁TikTok不違憲 後續重點一次看

宋祖兒被白人老外貼親暱合照「追緝」 尋覓10年往日情

與洛杉磯公羊隊聯手 PECHANGA部族捐50萬救災

洛杉磯訊
Pechanga部族所擁有的「大莊家賭場度假村」，也推出援助措施，幫助受災民眾度過難關。（Pechanga resort Casino）
Pechanga部族所擁有的「大莊家賭場度假村」，也推出援助措施，幫助受災民眾度過難關。（Pechanga resort Casino）

Pechanga部族與「洛杉磯公羊隊基金會」聯手向洛杉磯救災單位捐贈25萬、 另向「美國紅十字會」捐贈25萬美元，支援他們投入更多資源幫助野火災民及早恢復正常生活。

位於南加州的Pechanga印第安原住民部族17日宣布，捐贈總額50萬美元，幫助受到寶馬山及伊頓大火（Palisades and Eaton Fires）影響的洛杉磯受災民眾。Pechanga將與「洛杉磯公羊隊基金會」（Los Angeles Rams Foundation）聯名捐款共25萬，以支持在這場火災中全力以赴幫助洛杉磯受災民眾的三個救援組織：「洛杉磯地區美國紅十字會」、「洛杉磯消防部門基金會」、及「世界中央廚房」。此外，Pechanga還將向「美國紅十字會」另捐贈25萬美元。

Pechanga部族主席Mark Macarro說︰「從古至今，南加州都是我們永恆的家園。我們的地區在這些毀滅性的大火中遭受到了持續不斷的損失及破壞，目前的狀況非常令人心痛。我們的保留地過去也曾遭受火災侵襲，因此我們深知在這樣艱難的時刻，最為重要的就是齊心協力幫助受災民眾共度難關。」

除了資金捐贈之外，Pechanga消防部門自1月7日（星期二）起就向伊頓及寶馬山火災地區及後勤指揮中心派送了人員、裝備及各類物資進行全方位協助。與此同時，Pechanga部族所擁有的「大莊家賭場度假村」也在提供各類折扣優惠，幫助因持續大風而斷電的居民及洛杉磯火災的受災民眾度過難關。

當肆虐的山火摧毀保留地周邊的土地及民宅時，Pechanga始終堅持與社區並肩攜手保衛自 己的家園。同樣在多年前，在他們的保留地被一場迅速蔓延的大火侵襲後，正是南加州社區給予了Pechanga無私的支持和幫助。

目前，有超過200名「美國紅十字會」工作人員正在全力以赴地幫助南加州數以百計在致命山火中被迫逃離家園的民眾。受到大火影響的居民正在「美國紅十字會」的協助下抵達安全避難所，獲得食品援助，尋找失散的家人，並獲得其他關鍵性的支持。

「洛杉磯公羊隊」在過去的七年多時間裡一直是Pechanga忠實而堅定的合作夥伴。「洛杉磯公羊隊基金會」正在透過其專屬的社區團隊為受災民眾提供多條渠道以獲得更多的幫助及資金支援。與此同時，「公羊隊基金會」向多個機構組織提供支持，以協助他們為災難中的民眾送去最即時的安慰及援助。

洛杉磯 加州 南加

上一則

少數族裔媒體 邀官員、社區領袖談反仇恨行動

下一則

聯邦設巴沙迪那緊急援助中心

延伸閱讀

西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消

西來寺祈福法會 熄滅野火收容災民慰問警消
PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織

PECHANGA部族捐贈50萬 支持洛杉磯野火救援組織
洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園

洛杉磯滅火重大進展 部分撤離居民重返家園
野火毀家園 華人組織賑災總動員

野火毀家園 華人組織賑災總動員
TASF捐10萬 設野火台美人紓困金

TASF捐10萬 設野火台美人紓困金
TASF捐款10萬成立伊頓野火台美人紓困金

TASF捐款10萬成立伊頓野火台美人紓困金

熱門新聞

華人居民Blossom李一家住在西拉瑪德瑞(Sierra Madre)山腳下。（Blossom李提供）

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

2025-01-12 16:17
捐贈現場「推積如山」的鞋子、衣服，需要的人可隨意領取。（記者邵敏／攝影）

華人大媽拖車領救濟物資 被質疑不是災民 是「零元購」

2025-01-15 15:50
華人大提琴家Simon吳大火之前在巴沙迪那的山頂住宅。（Simon吳提供）

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

2025-01-10 01:20
JPL科研人員Kazu一家三口，野火爆發時緊急撤離家園。（Kazu提供）

NASA實驗室逾百員工家園燒毀「就像突然扔個炸彈給我們」

2025-01-14 14:39
吳家5600尺的巴沙迪那山頂住宅在7日的伊頓山火中夷為平地。（Simon吳提供）

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

2025-01-09 18:00
聖塔安那焚風持續，不利目前正被山火肆虐的洛杉磯地區。（路透）

乾燥強風將持續不利滅火 伊頓山火恐向南蔓延

2025-01-12 01:20

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題