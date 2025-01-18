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世報年節展／五號日落樂隊送新年祝福 歡迎互動

記者楊青／洛杉磯報導
「五號日落樂隊」18日將在洛杉磯世界日報新春年節展上表演流行音樂。（晉儀提供）
「五號日落樂隊」18日將在洛杉磯世界日報新春年節展上表演流行音樂。（晉儀提供）

洛杉磯世界日報蛇年迎春年節展今(18)日盛大登場，由洛杉磯年輕音樂人組成的「五號日落樂隊」（I-5 Sunset Band）將在18日傍晚登台表演，五首風格各異的流行歌曲，期待送給觀眾歡樂的新年祝福。

《Apt.》、《失戀陣線聯盟》、《漂流木》、《Supermassive Black Hole》、《暖暖》，跨越20世紀90年代至21世紀前20年的流行歌曲風格。五號日落樂隊鼓手晉儀介紹，雖然這次表演的歌曲風格多樣，但共同的特點是歡快、開心和輕鬆，歡迎現場的觀眾和音樂愛好者加入互動，讓音樂將大家連接。

「五號日落樂隊」18日將在洛杉磯世界日報新春年節展上表演流行音樂。（晉儀提供）
「五號日落樂隊」18日將在洛杉磯世界日報新春年節展上表演流行音樂。（晉儀提供）

五號日落樂隊此次演出的六人組，除鼓手晉儀外，還包括貝斯手飛飛、鼓手阿團、女主唱Sicily、鍵盤手和男主唱Larry、吉他手Eddy和Tony，六人不僅都是音樂迷，而且各有所長。六人團隊大多數是來自中國的留學生，還有馬來西亞移民，他們中有電影人，有生化博士生，有媒體人，也有銷售和公關能手，還有多次獲獎的實力歌手。晉儀表示，在美國玩英文音樂不難，但要找到志同道合的華語音樂愛好者卻不是件容易事。他們先後在不同的社群平台認識和合作，幾經磨合和相互選擇，最終在2024年夏天組成了屬於自己的樂隊。這個半數住在聖塔蒙尼卡地區、半數住在爾灣地區的團隊，每次集合在中間的喜瑞都排練，五號公路成了他們之間的紐帶，因此他們給自己的樂隊起名「五號日落樂隊」。

雖然成立只有短短半年，但「五號日落樂隊」已多次在南加州華人社區大型活動中應邀表演。為準備本次新年演出，每人都有全職工作的樂隊六人組排練了至少八次以上，每次回家都已近午夜凌晨，但大家樂此不彼，希望將最美的音樂和歌聲送給大家。

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