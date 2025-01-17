TASF捐10萬 設野火台美人紓困金

大洛杉磯台灣會館新館設計圖。（大洛杉磯台灣會館臉書）

為協助受伊頓野火影響的台美人家庭，台美人獎學金基金會(Taiwanese American Scholarship

Fund, TASF)向大洛杉磯 台灣會館捐款 10 萬美元，成立「TASF 伊頓野火台美人紓困金 」。

該救濟基金旨在向受到伊頓火災影響的台裔美國人家庭提供經濟援助，幫助他們滿足聯邦緊急救難

管理署或其他公共援助計劃未涵蓋的非必要需求。每個符合資格的家庭可以獲得 1500 美元來解決財務需求。申請活動即日起開放至發放完畢為止。鼓勵有需要的家庭及時申請。

申請條件如下:

• 申請人或其家庭成員須認同自己為台裔美國人

• 申請人的住宅或租賃房產因伊頓火災受損

申請流程與所需文件:

必須提供有效的駕駛執照或加州 身分證(CA ID),以驗證住宅或租賃地址符合資格要求。

1. 每地址僅限申請一次。2. 此次申請無收入限制。3. 台灣會館將在批准申請後發出通知，當事人需要親自到台灣會館出示駕駛執照/加州 ID 領取支票並簽署收據。

大洛杉磯台灣會館呼籲符合條件的家庭儘早行動，爭取這項專為受災家庭設計的資助計畫。此舉不僅體現了台美社區的團結與互助精神，更希望能為受災家庭提供一絲暖意與支持。

有需要的大洛杉磯台美人請填寫申請表單或掃描 QR CODE 申請：https://reurl.cc/KdDVVR

台灣會館辦公室時間及地址：3001 Walnut Grove Ave, Rosemead, CA 91770

電話:626-3074881 ，電子信箱: [email protected]