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防詐 洛縣府不在社群平台要求個資

洛杉磯訊
洛杉磯縣開設西部和東部兩個災難資源中心，為受洛杉磯縣火災影響的人們提供救濟。細節可上洛杉磯縣恢復中心官方網站。（洛縣政府）
洛杉磯縣開設西部和東部兩個災難資源中心，為受洛杉磯縣火災影響的人們提供救濟。細節可上洛杉磯縣恢復中心官方網站。（洛縣政府）

洛杉磯縣政府16日為火災災區提供官方指南，同時提醒民眾避免成為火災趁火打劫受害者，強調政府部門不會在任何社群平台要求民眾提供個人資訊。

洛縣政府和211 L.A. 繼續與希爾頓酒店、美國運通（American Express）和AirBnb合作，為因火災而流離失所的人們提供緊急住宿優惠券。有需要的災民可透過緊急服務專項窗口在線申請。

洛杉磯縣開設的西部和東部兩個災難資源中心，分別在洛杉磯加大（UCLA, 10850 W. Pico Blvd., LA）和巴沙迪那社區學院（PCC，3035 E. Foothill Blvd., Pasadena ），為受洛杉磯縣火災影響的人們提供救濟。細節可上洛杉磯縣恢復中心官方網站。

洛杉磯縣11區與西洛杉磯食物銀行、西洛杉磯社區聯盟等單位合作，將於18日本周六在西洛杉磯地區（1645 Corinth Ave., LA West Manicipal Building Plaza）發放救災物質，包括現成食物、日常用品、盒子、補水包、N95口罩等，免費發放災民，時間是當天上午11時至下午2時，先到先得發完為止，無需提前登記。

洛杉磯縣政府目前同時與臉書、X、Instagram、YouTube等大型社群平台合作，所有最新的救災信息都將第一時間在此四大平台發送。縣府呼籲民眾善用這些平台，及時瞭解政府的最新救災動態。但縣府同時提醒民眾注意避免成為災難趁火打劫的受害者。縣府表示，政府部門絕不會透過社群媒體詢問個人或案件資訊。發現任何欺詐行為可向洛縣政府救災部門舉報，[email protected]

洛縣政府和211 L.A. 繼續與希爾頓酒店、美國運通（American Exp...
洛縣政府和211 L.A. 繼續與希爾頓酒店、美國運通（American Express）和AirBnb合作，為因火災而流離失所的人們提供緊急住宿優惠券。有需要的災民可透過緊急服務專項窗口在線申請。（洛縣政府）
洛杉磯縣政府目前同時與臉書、X、Instagram、YouTube等大型社群平台...
洛杉磯縣政府目前同時與臉書、X、Instagram、YouTube等大型社群平台合作，所有最新的救災信息都將第一時間在此四大平台發送，呼籲民眾善用。（洛縣政府）

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