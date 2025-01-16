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趁火打劫者多 警方逮捕近百人

編譯陳盈霖／綜合報導
自洛杉磯地區發生野火以來，相關單位已進行近百次逮捕行動。（FOX 11）
自洛杉磯地區發生野火以來，相關單位已進行近百次逮捕行動。（FOX 11）

福斯電視台FOX 11報導，自本月7日洛杉磯地區爆發致命性野火以來，相關單位已進行近百起與火災相關的逮捕行動，包括兩起新增的縱火案。這97起逮捕行動涉及竊盜、搶劫、破壞，與在寶馬山（Palisades）和伊頓（Eaton）野火災區違反宵禁行為等。

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）警局稱已逮捕40人，洛縣警局（LACSD）逮捕39人，洛市警局（LAPD）則在先前的記者會上表示，已進行14次逮捕行動。

洛縣警局局長盧納（Robert Luna）表示，有兩起逮捕行動與非法無人機事件有關。兩名身穿黑色連身工作服男子，因違反宵禁在副總統賀錦麗（Kamala Harris）住所附近被捕。另有一名男子冒充消防人員，在寶馬山災區被捕。日前也有一人因類似情況被捕，盧納說，該嫌犯冒充消防人員，試圖闖入一戶民宅行竊。

不僅如此，最近幾天至少有三人涉嫌試圖縱火被捕。洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，14日，警方據報前往格倫奧克斯（Glenoaks Blvd.）和范奈斯（Van Nuys Blvd.）大道附近，當地居民制伏一名涉嫌點燃樹木的嫌犯，且在警方抵達前將火撲滅。麥唐諾指出，嫌犯被捕時承認縱火，表示自己「喜歡燃燒樹葉的味道。」

縱火 宵禁 洛縣

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