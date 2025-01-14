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南加橙縣房價飆漲7.7% 中間價漲10% 領先全美

記者趙健／綜合報導
過去一年橙縣房市以7.7%的漲幅領先全國，成為全美房價漲幅最大的地區。（記者趙健／攝影）
過去一年橙縣房市以7.7%的漲幅領先全國，成為全美房價漲幅最大的地區。（記者趙健／攝影）

根據First American Data & Analytics最新報告，過去一年橙縣房市以7.7%的漲幅領先全國，成為全美房價漲幅最大地區。

報告指出，截至2024年11月的過去一年，在全國30個大都會區的漲幅中，橙縣不僅總體房價漲幅最高，中間價位（mid-range price ）和豪華住宅漲幅也居全國首位，分別為10.2%和8.1%。

對購屋者來說，橙縣增幅較為溫和的是新房，上漲4.9%，但在美國30個主要市場中，仍排名第八。

報告分析，價格上漲可歸因橙縣良好天氣、靠近海洋和高薪工作，以及有限的新房開發。這些使當地成為購屋競爭異常激烈地區，而那些有能力在此買房的購屋者，似乎也急於掏錢。根據加州房地產經紀人協會(California Association of Realtors)2024年數據，購屋者每年收入34萬9200美元，才能在橙縣購買一棟價值137萬美元的獨立屋。

在加州的房地產市場中，聖地牙哥房價漲幅位居第二，一年內上漲3.7%；內陸帝國上漲2.4%；沙加緬度上漲1.9%；洛杉磯縣上漲1.4%；東灣的阿拉米達縣(Alameda)和康曲柯士達縣(Contra Costa)為0.3%。在大洛杉磯地區，新房價格上漲3.1%，中檔住宅和豪華住宅價格上漲1.8%。

在全國範圍內，截至2024年11月的過去一年中，價格上漲3.9%，其中懷俄明州漲幅最大，上漲12.3%；其次是緬因州，上漲9.7%；康乃狄克州上漲9.5%；加州房價漲幅排名第44位，漲幅2.5%；德州第45，漲幅2.4%。而一年跌幅最大的城市，是佛羅里達州坦帕（Tampa），下跌3.3%。

根據Redfin 2024年8月的報告，截至2024年6月30日，橙縣房屋總價值一年內躍升1210億美元，達到1.11兆美元，成為全美第五大房地產市場。

橙縣 房價 加州

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