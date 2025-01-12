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應對火災便利市民 洛杉磯地鐵延長免費乘車

洛杉磯訊
洛杉磯地鐵延長免費搭乘至周日，部分路線改道或停駛，詳情請查詢Metro官方平台或致電客服。（洛杉磯地鐵製圖）
洛杉磯地鐵延長免費搭乘至周日，部分路線改道或停駛，詳情請查詢Metro官方平台或致電客服。（洛杉磯地鐵製圖）

近期洛杉磯地區大火肆虐，當局為協助居民疏散並因應突發狀況，洛杉磯地鐵（Metro）宣布延長免費搭乘服務至本周日，並暫停收車票5天。洛縣縣政委員Janice Hahn表示，此舉也方便居民前往避難所、與親友團聚或運送生活物資給需要幫助的人。

地鐵官員表示，地鐵服務暫停或受影響的區間，將安排接駁巴士接送，直至火災殘留物清理完成並修復設施。免費接駁巴士的服務包括Southwest Museum Station、Highland Park Station、South Pasadena Station與Fillmore Station之間的路段，現場還有地鐵大使協助民眾搭乘。

Pasadena、Altadena、及SierraMadre部分區域的Metro Micro服務受影響，Woodbury Rd以北、New York Dr及Sierra Madre Blvd均暫停運作。不過，Pasadena Rose Bowl周邊部分路段已在1月10日恢復服務，包括Lincoln Ave Montana St以南，Foothill Blvd和Los Robles Ave之間，以及New York Dr與Hill Ave 和Altadena Dr之間的區域。

有關最新地鐵服務調整，民眾可透過以下方式查詢：Twitter官方帳號 @MetroLAAlerts、地鐵網站 alerts.metro.net、臉書專頁或Metro.net，也可致電323-466-3876（提供中英雙語服務）。洛杉磯地區火勢因強風持續蔓延，當局提醒居民密切注意天氣及交通更新，並配合避難與安全指引，共同應對災情挑戰。

地鐵 洛杉磯 洛縣

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