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洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

野火毀安全感 衛生紙、水賣光 地方政府建議不用自來水

記者張宏／蒙特利公園市報導
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）

洛杉磯野火導致居民恐慌及部分山區水源污染，好市多的手紙和瓶裝水9日再次售罄。伊頓山火（Eaton Fire）影響無數家庭，巴沙迪那市府發出水源汙染警告，不建議使用自來水。蒙特利公園市的好市多9日下午人滿為患，幾乎每輛購物車都裝滿衛生紙和瓶裝水，目前好市多自產品牌的瓶裝水和衛生紙都賣光了。

（影音來源：記者張宏）

下午通常是好市多營業的清淡時間，但是9日下午的蒙市好市多場內則大排長龍等待結帳，幾乎每輛推車裡都裝著一個大包瓶裝水，有的甚至裝了四大包百餘瓶裝水。好市多其他區域貨物充足，但是衛生紙和瓶裝水區卻是一片空曠，原先擺放著一堆好市多品牌的瓶裝水區域空空如也。有幾名華人女客討論著瓶裝水都賣光了，疫情初期搶水情景仍記憶猶新。其中一人表示，反正她平時都是喝氣泡水，瓶裝水賣光了，不影響她，且現在氣泡水打折正好買進。

衛生紙區也是如此，好市多品牌的手紙全然不見蹤影，只剩下價格較貴的其他品牌的衛生紙。即使如此，經過的人們也忍不住要抓一包放入購物車內。華人Julia李表示，她家不缺紙和水，但缺安全感。所以，每次發生恐慌事件時，衛生紙和水都是最先被搶光，尤其疫情後，有些人已形成條件反射。

在好市多超市內，人們也在談論衛生紙和瓶裝水售罄。一名西裔女性表示，有的人失去了家園，有的人家園正在失去，當人們一無所有的時候，總要抓住一些有安慰感的東西。蒙市好市多的工作人員也證實，該超市品牌的瓶裝水和衛生紙目前售罄。

巴沙迪那市日前已發出警告，居民在另行通知之前不要在疏散區域飲用自來水或用其烹飪。因為當地供水系統可能會受到碎片和渾濁度升高的影響，以任何方式煮沸、冷凍、過濾或處理自來水都不會更安全。相反，瓶裝水適用於所有飲用方式，包括嬰兒配方奶粉和果汁、刷牙、洗碗、製冰及任何食物製備。

好市多的衛生紙和瓶裝水區很空曠，原先擺放著一堆好市多品牌瓶裝水的區域現在空空如也...
好市多的衛生紙和瓶裝水區很空曠，原先擺放著一堆好市多品牌瓶裝水的區域現在空空如也。（記者張宏／攝影）
在衛生紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空...
在衛生紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空地。（記者張宏／攝影）
在衛生紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空...
在衛生紙和瓶裝水區卻格外空曠，原先擺放著一堆好市多自己品牌瓶裝水的區域現在變成空地。（記者張宏／攝影）
橙汁區域也堆積空紙箱。（記者張宏／攝影）
橙汁區域也堆積空紙箱。（記者張宏／攝影）
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。...
每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）

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