野火毀安全感 衛生紙、水賣光 地方政府建議不用自來水

每個推車出來的人幾乎車裡都裝著一個大包裝的瓶裝水，有的甚至裝了四大包裝百餘瓶水。（記者張宏／攝影）

洛杉磯野火導致居民恐慌及部分山區水源污染，好市多 的手紙和瓶裝水9日再次售罄。伊頓山火（Eaton Fire）影響無數家庭，巴沙迪那市府發出水源汙染警告，不建議使用自來水。蒙特利公園市的好市多9日下午人滿為患，幾乎每輛購物車都裝滿衛生紙和瓶裝水，目前好市多自產品牌的瓶裝水和衛生紙都賣光了。

（影音來源：記者張宏）

下午通常是好市多營業的清淡時間，但是9日下午的蒙市好市多場內則大排長龍等待結帳，幾乎每輛推車裡都裝著一個大包瓶裝水，有的甚至裝了四大包百餘瓶裝水。好市多其他區域貨物充足，但是衛生紙和瓶裝水區卻是一片空曠，原先擺放著一堆好市多品牌的瓶裝水區域空空如也。有幾名華人 女客討論著瓶裝水都賣光了，疫情 初期搶水情景仍記憶猶新。其中一人表示，反正她平時都是喝氣泡水，瓶裝水賣光了，不影響她，且現在氣泡水打折正好買進。

衛生紙區也是如此，好市多品牌的手紙全然不見蹤影，只剩下價格較貴的其他品牌的衛生紙。即使如此，經過的人們也忍不住要抓一包放入購物車內。華人Julia李表示，她家不缺紙和水，但缺安全感。所以，每次發生恐慌事件時，衛生紙和水都是最先被搶光，尤其疫情後，有些人已形成條件反射。

在好市多超市內，人們也在談論衛生紙和瓶裝水售罄。一名西裔女性表示，有的人失去了家園，有的人家園正在失去，當人們一無所有的時候，總要抓住一些有安慰感的東西。蒙市好市多的工作人員也證實，該超市品牌的瓶裝水和衛生紙目前售罄。