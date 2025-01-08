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聖塔安娜焚風襲洛 華人損失大

記者邵敏／洛杉磯報導
泳池飄滿殘花落葉，座椅靠墊也被大風刮到水中。（受訪者提供）
泳池飄滿殘花落葉，座椅靠墊也被大風刮到水中。（受訪者提供）

國家氣象局將1月7日（周二）襲擊南加州的聖塔安娜焚風（Santa Ana Winds），描述為「危及生命」、「極端破壞性」；洛杉磯當局稱，部分地區可能會面臨十多年來最嚴重的風暴之一。因為這場風暴，不少華人家庭損失慘重。

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人居民莫小貝7日一早起來，發現一夜狂風刮過的院子慘不忍睹。大半個泳池飄滿殘花落葉，幾個靠墊也被大風刮到水中；庭院里的多把椅子、戶外傘散落在地，很多已在風暴中折斷；棕櫚樹上吹落的樹枝更是滿院都是。莫小貝表示，損失慘重，但尚未計算出實際金額。

聖蓋博谷的居民都感受到這場大風暴的來臨。7日上午，氣溫明顯下降，行走在路上的華人家長、孩子們，被眼前呼嘯而過的大風刮得睜不眼。大量落葉在空中、地面不停飛舞，路上更有無數被颶風刮落在地的棕櫚樹枝；環衛工人抓緊清理路面，保持交通通暢。

根據KTLA5等媒體的綜合報導，南加聖伯納汀諾山脈（San Bernardino Mountains）7日出現陣雪，內陸地區陣雨導致道路濕滑；在一些海拔高的地區，陣風甚至達到每小時100英里以上。洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）當天上午宣布，該市已將緊急行動中心啟動至二級，以確保所有洛杉磯人的安全。貝斯在一份聲明中指出，洛杉磯部分地區，可能會面臨十多年來最嚴重的風暴之一，敦促繼續監測風暴，並時刻保持警惕和安全。期間，一些地區預計會因電線倒塌、火災風險增加、以及樹木碎片倒下導致停電，居民應認真對待風暴的影響和危險。

市長辦公室發布一份資訊清單，提供居民暴風雨期間使用。報告和追蹤停電，可以查閱www.ladwp.com/outages，或致電1-800-DIAL-DWP (1-800-342-5397)；報告道路堵塞，可透過www.lacity.gov/myla311或致電311請求服務，鼓勵居民下載MyLA311行動應用程式；紅旗警告更新，可查看www.lafd.org/redflag，了解最新資訊。

庭院里的多把椅子、戶外傘散落在地，很多已在風暴中折斷。（受訪者提供）
庭院里的多把椅子、戶外傘散落在地，很多已在風暴中折斷。（受訪者提供）
一夜狂風刮過，華人家的院子慘不忍睹。（受訪者提供）
一夜狂風刮過，華人家的院子慘不忍睹。（受訪者提供）
棕櫚樹上吹落的樹枝滿院都是。（受訪者提供）
棕櫚樹上吹落的樹枝滿院都是。（受訪者提供）

洛杉磯 華人 南加

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