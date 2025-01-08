核桃市政府招聘多個全職、半職公園娛樂主管

新年伊始，核桃 市政府有多個全職和半職職位向社會招聘，時薪從16.5美元至22美元不等。

核桃市目前招聘的職位包括半職和全職的公園娛樂主管，主要負責協助和開展社區活動，包括夏季的社區夏令營地活動和成人體育運動和競賽，為參加社區活動的民眾提供服務和安全維護，通過開設社區活動幫助城市擴大橫向聯繫，推展市府形象等。所有年齡民眾都可申請，高中學生申請人需有工作許可。

申請人需要接受美國紅十字會的急救訓練和體能測試。應徵者可能需要筆試和面試，並接受背景調查。該職位時薪為16.50至21.06美元。

核桃市府目前招聘的職位還有救生員和游泳指導員，時薪分別為17至21.70美元和17.50至22.33美元，工作時間主要集中在6月至8月暑期期間，每個星期工作最多30個小時。

救生員的主要工作，是為游泳者提供安全看護，維持游泳池秩序；游泳指導員的職責，是為所有年紀的游泳者提供游泳指導，評估游泳學習者的程度和進度。兩個職位均需有優秀的游泳和救生技能，具良好人際溝通能力，並需持有紅十字會的人工呼吸培訓證書，紅十字水上安全指導證書和救生員培訓證書。申請詳情可恰核桃市府人事部門909-348-0731，或www.cityofwalnut.org