華埠服務中心哈岡牙科診所開幕 有4個服務區、7個診室

華埠服務中心哈岡牙科診所舉行開幕剪彩儀式。（記者啟鉻／攝影）

華埠 服務中心（CSC )哈岡牙科診所6日舉行開幕剪綵儀式。該中心執行長伍競群表示，這是該中心設立的第五家牙科診所，也是聖蓋博谷東區開設的首家牙科診所。提供當地弱勢群體牙齒保健及醫療服務。

伍競群說，CSC已經在洛杉磯華埠、蒙市、阿罕布拉市設立四家牙科診所，其中在阿市就有兩家。很多患者詢問什麼時候在東區設立牙科診所，可以讓當地居民獲得牙科治療方便。哈岡牙科診所的設立，就是滿足東區居民需要，尤其是持白卡及低收入 群體，對那些沒有牙科保險的患者，可以享受折扣優惠。希望廣大患者，前來就診。

哈岡牙科診所營業時間是周二至周六，上午8時30分至下午5時，提供服務內容包括口腔檢查、洗牙、補牙、拔牙、活動假牙、根管治療、牙冠／牙橋、植牙以及顳顎關節治療、隱形矯正等。診所內有最新牙科診療設備，多位牙科醫師。

華埠服務中心牙科經理劉思婕（Cecily Lau）表示，哈岡牙科診所占地3300平方呎，共有四個服務區、七個診室，可以對患者牙齒提供全面診療服務。CSC Health接受大部分醫療保險，包括持聯邦醫療保險 （Medicare）和白卡（Medi-Cal）的患者，惠及低收入群體。

CSC Health牙科首席事務長劉博富醫師（Dr. Edward Lew）表示，他在CSC服務20年，終於在聖谷東區設立牙科診所。診所提供全新CBCT X光機，方便所有植牙和手術患者進行3D全口掃描，治療前給與全方面診斷。

參加當天哈岡牙科診所開幕剪綵儀式的人士，還有華埠服務中心理事會主要成員張志堅、加州眾議員Lisa Calderon辦公室代表，以及洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）的代表，以及華埠服務中心部分人員及牙醫團隊等。

華埠服務中心哈岡牙科診所地址：2110 S. Hacienda Blvd. Hacienda Heights, CA 91745

了解更多詳情，可致電213-808-1790諮詢。