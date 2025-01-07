健身房更衣室遇跨性別者 華女感不適

天普市健身房女更衣室跨性別爭議引發討論，律師稱，加州法允許依性別認同使用設施，但應加強防範，並設置獨立空間平衡各方權益。圖為女性更衣室示意圖。（取自Pexels網頁）

南加州 天普市（Temple City）一家連鎖健身房女性更衣室，華人陳小姐發現一名外表疑似男性的使用者。當她向工作人員報告有男性進入女子浴室，工作人員稱「確定那是女性」。對此回應，陳小姐質疑工作人員判斷的依據，並表達不適感受。對此律師指出，加州法律允許依性別認同 使用設施，但若涉及窺視或性騷擾 ，受害者可依法提告。專家建議，設置獨立更衣空間，強化員工培訓，平衡性別平權與用戶安全。

陳小姐表示，她在健身房女性更衣室聽見男性聲音，進入後發現一名外表疑似男性的人。她向工作人員報告並得到「確定那是女性」的回答後，陳小姐質疑工作人員的判斷依據，並表達不適感。工作人員僅詢問，她是否感到不舒服。陳小姐指出，性別認同錯亂者是少數，卻造成多數者不舒服，「但又不能說，說了就是歧視？」此事引發她對健身房安全管理的質疑。

加州法律高度保障跨性別者

針對近期跨性別者使用公共設施爭議，專家指出，加州法律高度保障跨性別者的權益，但在實務操作中，仍面臨挑戰。劉龍珠律師表示，加州法規規定，可使用與個人性別認同一致的公共設施，包括更衣室與廁所，無需外觀或法律文件佐證。他強調，這些規定在消除歧視，保障跨性別者的基本權利；但這可能在實際執行中，引發其他使用者不適，甚至帶來潛在安全問題。

律師蔡玟慧指出，根據目前法律，商業場所不得拒絕性別認同與生理性別不同者使用特定設施，也不得要求對方提供證明其真實性別認同的文件。她舉例，在華盛頓州，曾發生商業機構因標示「僅限生理女性」，遭法律挑戰的案例。加州的法律規範更嚴格，任何違規行為，都可能導致歧視提告。蔡玟慧補充，2017年起，加州法律進一步保障尚未完成變性手術，但心理性別與生理性別不符者的權利，允許其選擇符合自我性別認同的公共設施。然而，她也指出，部分別有用心者，可能利用法律漏洞進行不當行為，例如冒充跨性別者進入特定性別空間，進行窺視或騷擾。正因如此，場所管理者更應加強預防此類犯罪，受害者在安全情況下，也應勇於舉報。

專家籲設置獨立空間 減少衝突

針對安全問題，劉龍珠指出，在更衣室內發生窺視、拍攝或性騷擾等，可能構成刑事犯罪，涉及加州刑法第242條（攻擊罪）或第243.4條（性騷擾罪）。他提醒，受害者可依法提告，警方亦有責任介入調查。同時，他強調，商業場所如健身房需採取合理措施保障顧客安全，否則可能面臨民事訴訟。

劉龍珠認為，設置獨立且私密的單人更衣空間，是平衡多元需求的重要方式，能減少因性別認同問題產生的衝突。他建議商業場所建立透明且友善的顧客溝通機制，讓顧客反映的問題，能獲得專業處理，避免因應對不當，而激化矛盾。蔡玟慧則建議加強員工培訓，確保管理人員熟悉相關法律與政策，並能妥善應對各類性別相關問題。此外，她提醒家長要教育子女如何保護自身安全。

劉龍珠指出，加州在性別多元議題的立法雖屬前沿，但政策執行的細緻性與平衡性仍有待加強。蔡玟慧呼籲，社會應在尊重法律同時，注重公共空間使用者的安全與隱私，並進一步完善相關政策，減少因文化差異與權益衝突帶來的矛盾。