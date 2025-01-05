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洛縣新檢察長 晤弒親兄弟家屬

編譯陳盈霖╱綜合報導
轟動一時梅南德茲兄弟埃里克（左）和萊爾（右）弒親案各界關注。圖為兩人近期照片。（加州懲教廳）
轟動一時梅南德茲兄弟埃里克（左）和萊爾（右）弒親案各界關注。圖為兩人近期照片。（加州懲教廳）

洛杉磯日報報導，1989年轟動一時的梅南德茲兄弟（Eric & Lyle Menendez）殺害雙親案，去年因出現新證據，時任洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）宣布重啟調查。包括其家族組成的埃里克和萊爾正義聯盟（Justice for Eric and Lyle Coalition）20多名成員，3日與新任洛縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）會面，霍克曼稱當天會面富有成效，然目前仍在審查該案，尚未決定採取任何可能將他們獲釋的行動。

兩兄弟於1989年在比佛利山（Berverly Hills）豪宅用獵槍殺害父母後入獄至今，賈斯康曾表示支持對該案重新量刑，正義聯盟表達支持，認為兩兄弟過去遭受的虐待、創傷已超過35年。

霍克曼說︰「他們向我提供關於此案的所有想法，希望此案發展的最終方向。幾小時內這是很有成效的談話，我將再次邀請家庭其他成員與我交談，蒐集更多資料。」他指出，他和檢察團隊仍審查數千頁監獄紀錄，兩兄弟審判和上訴法院訴訟筆錄等，目前尚未做出任何減刑、假釋或終身監禁等決定。兩人重新判刑的聽證會定於本月30日和31日。

梅南德茲家族成員3日並未發表評論。在與霍克曼會面前，正義聯盟發表聲明，稱「家人希望進行公開、公平的討論」。他們表示︰「兄弟在孩童時期遭受過虐待，目前的刑期也不公平，但他們過去30年裡一直替自己的行為承擔責任。」

1989年8月20日，兩人殺害父母荷西和凱蒂（Jose & Mary Louise "Kitty" Menendez）遭判一級謀殺罪，終身監禁不得假釋。去年11月在范奈斯（Van Nuys）舉行聽證會，法官聽取兄弟姑姑的證詞，她懇求將他們釋放出獄。法官傑西（Michael Jesic）並未立即做出決定，而是安排本月底的聽證會。

荷西姐妹巴拉爾特（Terry Baralt）告訴法庭「他們是時候回家了」，且補充說兩兄弟在監禁期間做了很多好事。然凱蒂90歲的兄弟安德森（Milton Anderson）此前通過律師表示「外甥冷酷行為讓他們家庭支離破碎。」現年53歲的埃里克和56歲的萊爾在獄中參與線上聽證會，承認他們能看到和聽到的整個過程。

辯護律師於2023年提交請願書，稱新發現的證據支持辯方關於兩兄弟是性虐待受害者指控。荷西當時是RCA唱片公司（RCA Records）高管，近期Netflix紀錄片和劇集上映後，外界對該案興趣激增。兩兄弟辯護團隊也向加州州長紐森（Gavin Newsom）提交文件，懇求寬大處理，但紐森表示，在霍克曼審查該案前，他不會做任何決定。

紐森 洛縣 加州

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